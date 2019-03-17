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السيسى للشاب العربى والإفريقى: هنفتقدكم ولكن سنلتقى كثيراً

الأحد، 17 مارس 2019 09:49 م
السيسى للشاب العربى والإفريقى: هنفتقدكم ولكن سنلتقى كثيراً الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى- أيمن رمضان
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر للشباب المشارك فى ملتقى الشباب العربى والإفريقى، فى أسوان ،  متمنياً لهم مزيد من النجاح والتقدم، قائلا :"الحقيقة أننا هنفتقد الشباب العربى والافريقى ..اللى اسعدنا بوجوده والحوار والنقاش معه".

وأضاف الرئيس السيسى، فى كلمته بختام ملتقى الشباب العربى والإفريقى،:"سعدنا بكم وشرفتونا واكرمتونا..اتعلمنا منكم كتير الحقيقة ..وأن شاء الله نتلقى مرة وأخرى خلال الأعوام المقبلة" ، مضيفا  أن ملتقى الشباب العربى والافريقى، شهد فعاليات ايجابية باعثة على الأمل ومشاعر الفخر والاعتزاز .

 

 


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