السيسى للشاب العربى والإفريقى: هنفتقدكم ولكن سنلتقى كثيراً

كتب محمد الجالى- أيمن رمضان

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر للشباب المشارك فى ملتقى الشباب العربى والإفريقى، فى أسوان ، متمنياً لهم مزيد من النجاح والتقدم، قائلا :"الحقيقة أننا هنفتقد الشباب العربى والافريقى ..اللى اسعدنا بوجوده والحوار والنقاش معه".

وأضاف الرئيس السيسى، فى كلمته بختام ملتقى الشباب العربى والإفريقى،:"سعدنا بكم وشرفتونا واكرمتونا..اتعلمنا منكم كتير الحقيقة ..وأن شاء الله نتلقى مرة وأخرى خلال الأعوام المقبلة" ، مضيفا أن ملتقى الشباب العربى والافريقى، شهد فعاليات ايجابية باعثة على الأمل ومشاعر الفخر والاعتزاز .