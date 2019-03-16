نائب جمهورى يطالب ترامب بمعاقبة قطر لخداعها الولايات المتحدة

كتبت ــ ريهام عبد الله

اشتد الغضب الأمريكى بسبب الانتهاكات الدائمة لتنظيم الحمدين، لاتفاقية الأجواء المفتوحة، والدعم الدئام من حكومة الدوحة لشركات الطيران المملوكة لها، ما يعد منافسة غير شريفة أمام شركات الطيران الخاصة التى لا تجد من تحتمى فى أمواله مثل الخطوط الجوية القطرية.

وبعث مشرع جمهورى خطابا للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، نهاية الأسبوع الماضى، يدعو فيه البيت الأبيض لاتخاذ إجراء ضد النظام القطرى، بسبب انتهاكه اتفاقيات السماوات المفتوحة واتفاقية أخرى أبرمها الطرفان عام 2018.

ونقل موقع "ديلى كولر" الأمريكى عن النائب الجمهورى عن ولاية فلوريدا مات جايتس، قوله إن قطر "تغش" الخطوط الجوية الأمريكية بدعمها المنافسين الأجانب وتخفيض أسعار الرحلات ومنافسة الشركات الأمريكية داخل أسواق الولايات المتحدة.

يشار إلى سياسات "السماوات المفتوحة" تستهدف الحد من تدعيم ومساعدة الحكومات لشركات طيران معينة أو التدخل فى شئون شركات أخرى، من خلال وضع حدود صارمة على المسارات الجوية والأسعار والقدرة الاستيعابية.

وعلى مدار سنوات، اتهمت شركات الطيران الأمريكية قطر وشركتها الحكومية "الخطوط الجوية القطرية" بانتهاك "السماوات المفتوحة" بهدف خطف الأسواق الأمريكية.



قطريليكس

وتابع جايتز فى خطابه لترامب "العام الماضي، قمتَ بالتفاوض (يقصد ترامب) من أجل شفافية قطرية أكبر، ووضع نهاية لدعمهم غير المشروع لشركتهم الحكومية الخطوط الجوية القطرية".

واستطرد "تضمنت تلك المفاوضات وقف توسع الخطوط الجوية القطرية فى الولايات المتحدة لحين التوقف التام لهذا الدعم، وكان ذلك انتصار لسياسة "أمريكا أولا".

وأشار النائب الجمهورى إلى أن قطر خدعت الجميع، مشيرا إلى أنه بعد الاتفاق الثنائي، قامت الخطوط الجوية القطرية بشراء حصة الأغلبية فى شركة الطيران الإيطالية "ميريديانا"، وأعادت تسميتها وغير علامتها التجارية إلى "إير إيطالي" وبدأت فى دعمها بالأموال والموارد، بما فى ذلك تزويدها بطائرات جديدة، وتستخدمها الآن لمنافسة الشركات الأمريكية.

ومضى النائب بقوله "إير إيطالى ما هى إلا شركة طيران قطرية بالوكالة فى محاولة من الدوحة للالتفاف على الاتفاق الذى وقعته من أجل وضع حد لهذا الاحتيال التجاري".

وتابع جايتز "لا تكتفى قطر بتقويض المنافسة وتهديد العمال الأمريكيين- حيث يتم فقد 1500 وظيفة أمريكية مقابل كل خط طيران يتم إطلاقه داخل الولايات المتحدة عبر شركة طيران شرق أوسطية مدعومة، لكنها تشكل أيضا تهديدا مباشرا ومتعمدا لسياسات ‘أمريكا أولا".

وكان تقرير سابق لفوكس نيوز قد فضح ممارسات الحمدين للتحايل على اتفاقية الأجواء المفتوحة، مع الخسائر المتكررة التى يتعرض لها قطاع الطيران القطري، بعد المقاطعة العربية للدوحة وغلق المجال الجوى أمام طائراتها، حيث هرولت الخطوط الجوية القطرية إلى الغرب لإبرام اتفاقيات غير نزيهة معهم، لكنها سرعان ما خرقت البنود المتفق عليها.

السياسى الأمريكى نيوت جينجريتش، حمل فى مقال له نشر عبر "فوكس نيوز"، رسالة عاجلة إلى الإدارة الأمريكية، مشددًا على ضرورة التحرك السريع من ترامب ضد عصابة الدوحة، مؤكدًا أن التهاون معها يؤدى إلى تهديد المكانة الدولية لأمريكا.

وعلى مدار العام الماضي، أعلنت شركة "طيران إيطاليا" عن 5 رحلات جديدة من ميلان إلى الولايات المتحدة، حيث أشار جينجريتش إلى أنه من الواضح جدًا أن هذا الأمر يُعد انتهاكًا للاتفاقية التى وقعتها قطر مع إدارة ترامب.

وتابع أن قطر تستخدم ببساطة شركة "طيران إيطاليا" للقيام بذلك الأمر الذى وافقت على عدم القيام به، ألا وهو إطلاق مسار "تدعمه الحكومة القطرية بشدة" إلى الولايات المتحدة عبر المحيط الأطلسي.

وفضح السياسى الأمريكى السياسات الملتوية لنظام الحمدين، مشيرا إلى أن هذه الممارسات من المناورات المعتادة التى تستخدمها دول متعددة – خصوصًا تلك التى تدعم صناعاتها – بغية التحايل على الاتفاقيات والتعريفات التجارية.