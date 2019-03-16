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مهاب مميش: توقيع عقود لشركات تجاوزت المليار دولار بالمنطقة الاقتصادية

السبت، 16 مارس 2019 01:00 ص
مهاب مميش: توقيع عقود لشركات تجاوزت المليار دولار بالمنطقة الاقتصادية الفريق مهاب مميش
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إحدى أهم المناطق فى العالم، لافتاً إلى نجاح الهيئة فى ذلك من خلال توقيع عقود تتجاوز المليار دولار، واستمرارها فى تطوير جميع أراضى المنطقة من خلال تنفيذ وتطوير البنية التحتية، وإنشاء محطات الكهرباء وتحلية المياه وتوصيل المرافق لجميع مواقع مشروعات المنطقة.

 

وقال مميش، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إننا فى المنطقة الاقتصادية نعمل وفق توجيهات القيادة السياسية للعمل على تطوير المنطقة والمشروعات التنموية بها من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية، لتكن المنطقة فى قلب منطقة التجارة بالعالم، مشيرًا إلى الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمارات ومنها قانون الاستثمار الجديد، وأن مشروعات المنطقة الاقتصادية تتقدم يومًا بعد يوم.

 

وأوضح مميش، أن إجمالى الشركات المتواجدة فى المنطقة الجنوبية حالياً 192 شركة، ما بين صناعية وخدمية، وإجمالى الأراضى المستغلة فى منطقة السخنة، بلغت 81 كم، بنسبة 39%، وإجمالى الأراضى الجارى التفاوض عليها 45 كم بنسبة 22%، وإجمالى الأراضى المتاحة للاستثمار 41 كم بنسبة 20%، وتم الانتهاء من تنفيذ الرصيف الخراسانى بميناء بورسعيد، بطول 5 كم، وتركيب الأوناش بالرصيف الشرقى، وتجهيز ساحات التداول خلف الأرصفة الجديدة، وأعمال تكريك الميناء التى وصلت إلى 67.5 مليون متر مكعب.


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