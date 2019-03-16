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محافظ القاهرة: المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها فى عهد الرئيس السيسى

السبت، 16 مارس 2019 02:40 م
محافظ القاهرة: المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها فى عهد الرئيس السيسى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة احتفالية كبرى بمناسبة يوم المرأة المصرية والتى نظمها المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة، بحضور السفيرة سناء عطاالله مقررة المجلس القومى للمرأة ــ فرع القاهرة .

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن عبدالعال، أكد فى كلمته على دور المرأة فى ترسيخ مجتمع ناضج واعى وأنها تعد بحق سر قوة الوطن، وأن اهتمام الدولة المصرية بهذا الدور العظيم لم يقتصر فقط على تعزيز حقوق المرأة السياسية والتمتع بحق الترشح والانتخاب بل امتد هذا الاهتمام لضرورة مشاركة المرأة وتمثيلها فى كافة كيانات المجتمع باعتبارها ركيزة وشريك اساسى فى نهضة المجتمع من اجل تقدم وطننا الغالى وضمان مستقبل افضل .

وأشار عبدالعال، إلى أن الارتقاء المميز بدور المرأة المصرية ظهر جليًا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أولى المرأة المصرية أهمية خاصة لتعيش أزهى عصورها وأصبح الآن 8 وزيرات ومحافظة فى الحكومة الحالية، حتى أصبحت المرأة المصرية محط أنظار وتقدير العالم .

وتقدم محافظ القاهرة، بخالص التحية والتقدير للمرأة المصرية فى عيدها منشئة ومربية الأجيال "أمًا وأختًا وزوجة وابنة"وخاصة كل أم وزوجة شهيد ضربت أروع الأمثلة فى العطاء وقدمت اغلى ما تملك ولا تزال صبورة مخلصة مثابرة ومحبة وعلى استعداد للتضحية بروحها فداء ودفاعًا عن الوطن، متمنياَ لها النجاح نحو مستقبل وغد واعد .

 


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