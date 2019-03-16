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محافظ أسيوط يعلن استقبال أول مستشفى عائم للكشف على الأطفال بالمجان

السبت، 16 مارس 2019 03:48 م
محافظ أسيوط يعلن استقبال أول مستشفى عائم للكشف على الأطفال بالمجان المستشفى العائم
أسيوط - هيثم البدرى
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أعلن  اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوطـ عن استقبال المحافظة لقافلة طبية مكبرة لأول مستشفى عائم للطفل والام "مستشفى الخير " وذلك فى الفترة من 30 مارس وحتى 5 ابريل 2019 للكشف على الاطفال من عمر يوم وحتى 12 عاماً بالمجان تحت إشراف وزارة الصحة والسكان وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وفى إطار اهتمام الدولة بدعم القطاع الصحى والنهوض بالخدمات الطبية المقدمة للطفل والام بمختلف محافظات الجمهورية تنفيذاً لبرامج التنمية المستدامة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
 
وأشار محافظ أسيوط – فى تصريحات صحفية اليوم – الى ان القافلة الطبية ومستشفى الخير  سترسو بنيل أسيوط بمرسى حديقة الفردوس بحى شرق أسيوط يوم 30 مارس الجارى وتستمر حتى 5 ابريل من الشهر القادم ويبدأ الكشف من الساعة التاسعة صباحا ً وحتى الساعة الثامنة مساءاً وذلك للكشف على الاطفال من عمر يوم وحتى 12 عاما ً بالمجان وذلك لتوقيع الكشف الطبى عليهم وصرف العلاج اللازم فضلا عن اجراء العمليات الجراحية للاطفال .
 
وأضاف الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة أن القافلة الطبية لمستشفى الخير تشمل تخصصات الباطنة والقلب والاطفال والسكر والغدد الصماء والعين وجراحات الاطفال والعظام والتخاطب والجلدية والصدر والتغذية وسمعيات وانف واذن ويقوم بالكشف نخبة من الاطباء المتخصصين تحت اشراف وزارة الصحة والسكان لافتا الى انه سيتم تحويل الحالات الجراحية للاطفال مجاناً وعلى الراغبين تجهيز ملف يشمل بيانات الطفل الوارده في الاستمارة اسم الطفل واسم ولي الأمر وتليفونه وعمره من واقع شهادة الميلاد وعنوانه ومرفق معها شهادة ميلاد الطفل وصورة من الكشوفات او التحاليل او الاشعات مشيرا الى انه تم التنسيق مع مديري المستشفيات ورؤساء اقسام الاطفال لتحويل أية حالات اطفال تتردد علي المستشفيات .

وفى سياق آخر، أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، عن بدء تنفيذ خطة شاملة لتطوير مزارع الثروة الحيوانية بالمحافظة بالتنسيق مع وزارة الزراعة وتحت اشراف اللجنة المشكلة من الخبراء والمتخصصين بجامعتى أسيوط والأزهر، ومحطة بحوث الثروة الحيوانية بالمحافظة لزيادة الإنتاجية وتحقيق أقصى استفادة منها، وذلك فى إطار خطة تنمية الموارد الذاتية للمحافظة، وسد احتياجات المحافظة من الثروة الحيوانية والمحاصيل المختلفة.

وأصدر المحافظ، تكليفاته للمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للمحافظة بالأشراف وتفقد مزارع الثروة الحيوانية بقرية بنى سند التابعة لمركز منفلوط، ومزرعة بنى مر التابعة لمركز الفتح ومزرعة أبنوب الحمام، فضلا عن مزرعة الوادى الأسيوطى والغريب، وذلك للنهوض بها ورفع كفائتها ومتابعة سير العمل .

وتفقد اليوم السكرتير المساعد مزرعة بنى سند وإطمأن على قطيع الجاموس بالمزرعة، وارتفاع نسبة الإنتاج ونسبة الألبان بالمقارنة بالأعوام السابقة، كما تفقد مزرعة القمح والبرسيم التابعة لها للوقوف على جودة المحصول والاستغلال الجيد للمساحات المنزرعة مشددا على الالتزام بمعايير الجودة وتطبيق الاشتراطات اللازمة لزيادة معدلات الانتاج .

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، فعاليات برنامج إعداد القيادات المجتمعية بمراكز الشباب تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، وذلك فى إطار خطة الدولة لإعداد القيادات الشبابية فى مختلف القطاعات وتأهيلهم وتدريبهم على فنون القيادة والإدارة .

وقال محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، أن الاحتفالية تضمنت توزيع شهادات التقدير على الذين اجتازوا اختبارات القيادات الاجتماعية وكانت بحضور الدكتور محمد القوصى معاون الوزير لشئون مراكز الشباب، ومصطفى على من مكتب مساعد الوزير، طارق عباس عبدالعال وكيل المديرية للشباب وإبراهيم بيومى منسق البرنامج بالمديرية، وطارق حسين مدير الإدارة العامة للشباب، وعاطف محمد على معاون وكيل الوزارة وسيد أبو الحسن مسئول اللجان الشبابية لمراكز الشباب بمشاركة قرابة الـ ١٥٠٠ شاب وفتاة .

أشار وكيل الوزارة إلى إن أنشطة المديرية مستمرة بجميع مراكز الشباب بمختلف المراكز، وتستهدف توعية الشباب وصقل خبراتهم ومواهبهم الرياضية والثقافية والقيادية من خلال برامج يتم تنفيذها تحت إشراف مدربين ومتخصصين وبدعم من الوزير اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، مضيفا أن الاحتفالية اختتمت بتكريم العشرات من شباب وشابات المراكز والأقاليم وبعض قيادات المديرية لاجتيازهم برامج تدريب القيادات المجتمعية .

جولة تفقدية لمزارع الثروة الحيوانية (1)
جولة تفقدية لمزارع الثروة الحيوانية
 
جولة تفقدية لمزارع الثروة الحيوانية (2)
جولة تفقدية لمزارع الثروة الحيوانية

جولة تفقدية لمزارع الثروة الحيوانية (3)
جولة تفقدية لمزارع الثروة الحيوانية

جولة تفقدية لمزارع الثروة الحيوانية (4)
جولة تفقدية لمزارع الثروة الحيوانية 
 
 
 
 

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