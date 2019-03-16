محافظ أسيوط يعلن استقبال أول مستشفى عائم للكشف على الأطفال بالمجان

أسيوط - هيثم البدرى

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوطـ عن استقبال المحافظة لقافلة طبية مكبرة لأول مستشفى عائم للطفل والام "مستشفى الخير " وذلك فى الفترة من 30 مارس وحتى 5 ابريل 2019 للكشف على الاطفال من عمر يوم وحتى 12 عاماً بالمجان تحت إشراف وزارة الصحة والسكان وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وفى إطار اهتمام الدولة بدعم القطاع الصحى والنهوض بالخدمات الطبية المقدمة للطفل والام بمختلف محافظات الجمهورية تنفيذاً لبرامج التنمية المستدامة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأشار محافظ أسيوط – فى تصريحات صحفية اليوم – الى ان القافلة الطبية ومستشفى الخير سترسو بنيل أسيوط بمرسى حديقة الفردوس بحى شرق أسيوط يوم 30 مارس الجارى وتستمر حتى 5 ابريل من الشهر القادم ويبدأ الكشف من الساعة التاسعة صباحا ً وحتى الساعة الثامنة مساءاً وذلك للكشف على الاطفال من عمر يوم وحتى 12 عاما ً بالمجان وذلك لتوقيع الكشف الطبى عليهم وصرف العلاج اللازم فضلا عن اجراء العمليات الجراحية للاطفال .

وأضاف الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة أن القافلة الطبية لمستشفى الخير تشمل تخصصات الباطنة والقلب والاطفال والسكر والغدد الصماء والعين وجراحات الاطفال والعظام والتخاطب والجلدية والصدر والتغذية وسمعيات وانف واذن ويقوم بالكشف نخبة من الاطباء المتخصصين تحت اشراف وزارة الصحة والسكان لافتا الى انه سيتم تحويل الحالات الجراحية للاطفال مجاناً وعلى الراغبين تجهيز ملف يشمل بيانات الطفل الوارده في الاستمارة اسم الطفل واسم ولي الأمر وتليفونه وعمره من واقع شهادة الميلاد وعنوانه ومرفق معها شهادة ميلاد الطفل وصورة من الكشوفات او التحاليل او الاشعات مشيرا الى انه تم التنسيق مع مديري المستشفيات ورؤساء اقسام الاطفال لتحويل أية حالات اطفال تتردد علي المستشفيات .