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غرق طالب أثناء السباحة وطفل أثناء اللهو فى سوهاج

السبت، 16 مارس 2019 12:07 م
غرق طالب أثناء السباحة وطفل أثناء اللهو فى سوهاج غريق - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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تمكن الأهالى بناحية الجزيرة البيضاء التابعة لقرية سفلاق التابعة لمركز ساقلته شرقى محافظة سوهاج من انتشال جثة طالب يبلغ من العمر 15 عاما لقى مصرعه غرقا بنهر النيل بينما أستقبل مستشفى العسيرات المركزى طفلا فى الرابعة من العمر جثة هامدة على إثر سقوطه بالترعة المجاورة لمنزله بناحية جزيرة أولاد حمزة دائرة المركز.

 

وكان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغين منفصلين عن حادثى غرق الاول بنهر النيل بناحية الجزيرة البيضاء سفلاق دائرة مركز ساقلتة حيث أنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهرى وبالفحص تبين غرق محمد مأ م 15 سنة طالب ويقيم بذات الناحية وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالى.

 

وبسؤال نجل عم والده عبد الحليم م ه م 46 سنة مدرس - ويقيم بذات الناحية قرر أنه حال لهو المذكور على شاطئ نهر النيل انزلقت قدمه وغرق به ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

 

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية فـى الوفاة كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة.

 

وجاء البلاغ الثانى بتلقى مركز شرطة العسيرات بلاغا من المستشفى المركزى بوصول الطفل على إش إ 4 سنوات ويقيم جزيرة أولاد حمزة دائرة المركز " جثة هامدة ".

 

وبالانتقال والفحص وسؤال والده إبراهيم ش إ 70 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر أنه حال لهو نجله أمام المنزل انزلقت قدمه وسقط بالترعة المجاورة، مما أدى لغرقه ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك

 

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية فـى الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.


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