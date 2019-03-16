صور.. محافظ البحيرة يختتم فعاليات معرض دمنهور للكتاب

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ الخطة الاستثمارية بمراكز المحافظة المختلفة، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات المرصودة لتنفيذ المشروعات بلغت 14 مليار جنيه بجانب الخطة الاستثمارية للمحافظة التي تجاوزت 900 مليون.

وأوضح آمنة، أن المحافظة تلقى اهتماما كبيرا ودعما من الرئيس عبد الفتاح السيسى وتجلى ذلك واضحا بالإعلان عن إنشاء مدينة رشيد الجديدة .

جاء ذلك خلال اختتام فعاليات معرض دمنهور للكتاب بمكتبة مصر العامة بمشاركة الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ وعددا من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأوضح محافظ البحيرة، أن محافظة البحيرة تخطو خطوات طموحة نحو تحقيق احتياجات المواطنين .

كما استعرض محافظ البحيرة خلال حديثه عن حروب الجيل الرابع وتاريخ الحروب التى خاضتها قواتنا المسلحة، لافتاً إلى أن محافظة البحيرة قدمت 181 شهيدا من خيرة أبنائها من القوات المسلحة والشرطة وأن محافظة البحيرة لديها رصيد كبير من رموزها فى كافة المجالات السياسية والثقافية والعلمية والرياضية .

وطالب محافظ البحيرة الشباب باليقظة وعدم الانقياد وراء الشائعات وحروب الجيل الرابع التى تستهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن والتقليل من حجم الإنجازات غير مسبوقة التى تحققت خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى .