دواوين الوزارات.. "التعليم" تبدأ توزيع الشريحة الخاصة بخط الطالب غدا

إعداد – وائل ربيعى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

صحة الوادى الجديد: فحص 112327 مواطنًا فى مبادرة 100 مليون صحة بالمحافظة

وزارة التربية والتعليم:

"التعليم" تبدأ توزيع الشريحة الخاصة بخط الطالب.. غدا

التعليم تعدل نشرة موانع امتحانات الثانوية العامة.. تسمح للمحالين على المعاش أغسطس المقبل بالمشاركة فى أعمال الامتحانات.. وتؤكد: القرابة والإحالة للمحاكمة أبرز حالات الحرمان من الأعمال

اليوم.. وزير التربية والتعليم يعلن نتيجة مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

وزارة التضامن:

صور.. التضامن: إجراء تحليل مخدرات لـ 1900 سائق حافلات مدرسية

وزارة التموين:

وزير التموين يفتتح أعمال تطوير مصنع الدلتا لبنجر السكر بكفر الشيخ.. الأحد

إنشاء مركز خدمة تموينى متطور بالفرافرة بـ2.5 مليون جنيه.. ومشروع زراعى بالخارجة

وزارة النقل:

وزير النقل للعاملين بمحطة المنصورة: أرفض الاحتفالات نحن فى مهمة عمل

انتهاء اختبارات التشغيل لمترو مصر الجديدة ووزير النقل يراجع موعد الافتتاح

فيديو وصور.. وزير النقل يتفقد محطة مصر ويستمع لشكاوى الركاب.. كامل الوزير يؤكد: "المواطن اللى اشترى تذكرة من حقه يلاقى خدمة".. ويطالب بتشغيل عربات نقل كبار السن بالمحطة.. ويشترى تذكرة قبل استقلاله قطار المنصورة

وزارة الزراعة:

وزير الزراعة يقرر حظر سفر اللجان البيطرية للدول المُطبقة للمعايير الدولية

"الزراعة" تناشد مزارعى الطماطم الصيفية اتباع الإرشادات تجنبا للأمراض النباتية

وزارة التعليم العالى:

"التعليم العالى": 10 منح دراسية مجانية فى جمهورية رومانيا

الأعلى للجامعات: 19 أستاذًا جامعيًا يتنافسون على رئاسة جامعة الفيوم

وزارة القوى العاملة:

"القوى العاملة": فض إضراب 1200 مصرى بإيطاليا

وزير القوى العاملة يفتتح غدا ملتقى توظيف يوفر 6750 فرصة عمل بالفيوم

وزارة الهجرة:

وزارة الهجرة تطلق مبادرة "اسأل واقترح لايف" للتواصل مع المصريين فى الخارج

وزارة الإسكان:

14سؤال وجواب تتعلق بمشاكل حجز وحدات مشروعات الإسكان من خلال الانترنت؟

بعد غد.. بدء تسليم قطع أراضي قرعة الإسكان المتميز بمدينة سوهاج الجديدة