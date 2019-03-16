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"تنمية الصادرات": عقد 150 لقاء بين شركات مصرية ونظيرتها فى جنوب أفريقيا

السبت، 16 مارس 2019 11:00 م
"تنمية الصادرات": عقد 150 لقاء بين شركات مصرية ونظيرتها فى جنوب أفريقيا البعثة المصرية فى جنوب أفريقيا
كتب – إسلام سعيد
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قالت هيئة تنمية الصادرات، إنه تم عقد لقاءات B2B لأكثر من 150 اجتماع للشركات المصرية مع الشركات المستوردة بجنوب أفريقيا، سواء شركات أو تجار بهدف الترويج للمنتجات المصرية فى مجال صناعة الأدوية والصناعات الكيماوية والهندسية ومواد البناء وتكنولوجيا المعلومات المصرية.

جاء ذلك على هامش البعثة التجارية التى ينظمها اتحاد الصناعات بتنسيق مع هيئة تنمية الصادرات بمشاركة قرابة 20 شركة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتى تزور جنوب أفريقيا حاليا.

وأشارت الهيئة إلى أن مكتب التمثيل التجارى ببرتيوريا بجنوب أفريقيا برئاسة وحيد عدلى وبالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات نسقوا لهذه الاجتماعات بهدف زيادة صادرات مصر إلى الأسواق الأفريقية.

وتضم البعثة التجارية إلى جنوب أفريقيا كلا من هشام ابو العز عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أحمد جابر رئيس غرفه الطباعة، و خالد ابراهيم عضو مجلس إدارة الاتحاد، و خليل ابراهيم  رئيس مجلس إدارة شركة فريش والمهندس سمير حنا مدير تطوير الأعمال بشركة فريش، والمهندس مدحت  توفيق مدير تطوير الأعمال بشركه حسن علام، والمهندس محمد  ربيع رئيس  تطوير الأعمال بشركه سباسكو، د. هبة مراد مدير تطوير الأعمال، ود. محمد  عادل مدير التصدير لمجموعة فاركو، وأمير محسن مدير التخطيط الاستراتيجي والمبيعات بمجموعة السلاب، ومحمد عمارة مدير تطوير الأعمال بشركه قنديل مصر، وأحمد فرحات رئيس مجلس إدارة شركه اكسترا جلوبال وأحمد تاج مدير المبيعات بشركة دلتا سويت وممثلين عن بنك القاهرة وممثلين عن هيئة تنمية الصادرات.


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