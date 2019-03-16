ترامب يستخدم "الفيتو" ضد إجراء يعرقل خطط بناء جدار على الحدود مع المكسيك

استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة حق النقض "الفيتو" ضد إجراء من الكونجرس كان سيعرقل محاولاته للحصول على تمويل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك من خلال إعلان حالة طوارئ وطنية.

ويعني استخدام ترامب للفيتو إعادة هذا الإجراء للكونجرس.

وليس من المتوقع أن يتمكن مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون من الحصول على تأييد كاف لتخطي فيتو ترامب وهو الأول من نوعه خلال رئاسته.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي اليوم الجمعة إن المجلس سيصوت في 26 مارس على تجاوز فيتو ترامب.

وقالت بيلوسي في بيان "في 26 مارس المجلس سيتصرف مجددا من أجل حماية دستورنا وديمقراطيتنا من إعلان الرئيس للطوارئ من خلال التصويت على تجاوز الفيتو الذي أصدره". واتهمت ترامب بانتزاع سلطات إضافية بشكل غير قانوني.