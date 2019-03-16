بعد ضرب سيناتور بـ"البيض".. رئيس وزراء أستراليا: تصريحه مثير للاشمئزاز

كتب محمد رضا

أثار السيناتور الأسترالى فرايزر أنينج، ببيانه العنصرى حول الهجوم الإرهابى على مسجدين فى نيوزيلندا، وتحميله المسئولية للإسلام والمسلمين، غضب طفل كان يستمع إليه أثناء حديث السيناتور لأحدى القنوات الفضائية، وضرب الطفل السيناتور الأسترالى ببيضة على رأسه.

وضرب الطفل للسيناتور الأسترالى بسبب خطابه العنصر، استفزه وضرب الطفل، كما فعل الأمر ذاته حرسه الشخصى وأنصاره، الذين تجمعوا حول الطفل وأسقطوه أرضًا، وكان أحدهم يخنقه من عنقه، بينما ثبت ثلاثة آخرين جسمه على الأرض، وخامس أمسك برأسه، وكأن الطفل عنصر خطر أو إرهابى.

ويشار إلى أن السيناتور أسترالى، كان قد أصدر بيانًا مستهجنًا عنصريًا، ملقيًا فيه اللوم على الإسلام والمسلمين إثر الهجوم الإرهابى الذى استهدف مسجدين فى مدينة كريست تشيرش نيوزيلندا، فيما هاجمه رئيس الوزراء الأسترالى واصفاً بيانه بـ"المقرف".



الطفل يقف وراء السيناتور الأسترالى قبل ضربه بالبيضة



السيناتور الأسترالى يقع على الأرض بعد ضربه للطفل

ودعى السيناتور الأسترالى فرايزر أنينج، فى بيانه الذى أثار ضجة كبيرة؛ أن السبب الحقيقى لإراقة الدماء فى نيوزلندا اليوم هو برنامج الهجرة الذى سمح للمسلمين بالهجرة إلى نيوزيلندا بالأصل"، زاعما أنه ربما يكون المسلمون ضحية اليوم، وفى العادة هم المنفذون، على مستوى العالم يقتل المسلمون الناس بمستويات عالية باسم دينهم"، متهماً الإسلام بتبنى أيديولوجية العنف.

وسريعًا غرد رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون، مهاجماً "أنينج" بتغريدتين، قال فيهما "إن التصريحات التى أدلى بها السيناتور فريزر مانينج، والتى ألقى فيها باللائمة على الهجرة على خلفية الهجمات الإرهابية التى قام بها إرهابى عنيف يمينى متطرف فى نيوزيلندا، هى أمر مقرف مثير للاشمئزاز، ليس لهذه الآراء مكان فى أستراليا، ناهيك عن البرلمان الأسترالى".

وتابع رئيس الوزراء الأسترالى: "نيوزيلندا مثل أستراليا، موطن للناس من جميع المذاهب والثقافات والخلفيات، ولا مكان فى دولتنا للكراهية وعدم التسامح التى أنتجت التشدد والإرهاب والعنف الذى ندينه".



تدوينة رئيس الوزراء الأسترالى



رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون



حرس وأعوان السيناتور الأسترالى فرايزر أنينج يعتدون على الطفل



طفل يضرب السيناتور الأسترالى فرايزر أنينج بالبيضة على رأسه



طفل يضرب السيناتور الأسترالى فرايزر أنينج بسبب خطابه العنصرى



أثار البيض على ملابس السيناتور الأسترالى فرايزر أنينج



حرس السيناتور الأسترالى فرايزر أنينج يعتدون على الطفل



الطفل تحت قبضة حرس وأعوان السيناتور الأسترالى فرايزر أنينج



الاعتداء على طفل ضرب السيناتور الأسترالى فرايزر أنينج ببيضة على رأسه