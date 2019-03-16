video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 مارس 2019 12:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

برج إيفل يطفئ أنواره حدادا على ضحايا هجوم نيوزيلندا الإرهابى

السبت، 16 مارس 2019 12:02 م
برج إيفل يطفئ أنواره حدادا على ضحايا هجوم نيوزيلندا الإرهابى برج إيفل يطفئ أنواره حدادا على ضحايا حادث نيوزيلندا
كتب ـ محمد رضا
إضافة تعليق

أطفأ برج إيفل، أنواره بعد منتصف الليل، اليوم السبت، حدادًا على ضحايا الهجوم الإرهابى على مسجدين فى نيوزيلندا، أمس الجمعة، الذى راح ضحيته أكثر من 49 شخصًا.

برج إيفل يطفأ أنواره حدادا على ضحايا هجوم نيوزيلندا
برج إيفل يطفأ أنواره حدادا على ضحايا هجوم نيوزيلندا

 

بدورها، قدمت رئيسة بلدية باريس "آن هيدالجو"، تعازيها للشعب النيوزيلندى وللجالية المسلمة، إثر مذبحة المسجدين، وأكدت فى تغريدة سابقة، مساء الجمعة، أنه سيتم إطفاء أنوار برج إيفل فى حدود منتصف الليل حدادًا على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابى الذى استهدف مصلّين فى مسجدين، قائلة "باسمى وباسم الباريسيين أقدم تعازى الخالصة للشعب النيوزيلندى والمقيمين فى كرايست تشيرش، وللجالية المسلمة".

وسبق أن أعلنت الشرطة النيوزيلندية ارتفاع حصيلة الاعتداءين المسلحين على مسجدين فى منطقة كرايست تشيرش إلى 49 قتيلا على الأقل، مشيرة إلى توجيه تهمة القتل إلى مرتكب الاعتداء، وقال مفوض الشرطة فى نيوزيلندا مايك بوش، "وجهت تهمة القتل إلى رجل فى أواخر العشرينات من عمره ومن المفترض أن يمثل أمام محكمة كرايست تشيرش غداً".

وفتح مسلّح النار على المصلين داخل مسجدين، وقام بتوثيق جريمته عبر بثّ فيديو مباشر على فيس بوك، وبث الإرهابى الذى قالت الشرطة إنه أسترالى يمينى متطرف، مقطعا مباشرا صادما عبر تقنية "لايف فيس بوك" يوثق العملية من بدايتها إلى نهايتها، سجله بواسطة كاميرا "جو برو" ثبتت على جسمه، حيث صور الفيديو لحظة نزوله من سيارته المعبأة بالسلاح، وتناوله لرشاش إلكترونى ودخوله إلى المسجد وأطلق الرصاص على المصلين بدماء باردة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شرطة نيوزيلندا تطلق سراح أحد الموقوفين الأربعة فى الهجوم الإرهابى على مسجدين

رئيسة وزراء نيوزيلندا تتفقد موقع الهجوم الإرهابى على مسجدين فى كرايست تشيرش

الصين تدين الهجوم الإرهابى على مسجدين فى نيوزيلندا

ذا صن البريطانية تنشر فيديو لهجوم على مصلين بمسجد شرق لندن بعد صلاة الجمعة

مذبحة نيوزلندا

الهجوم على مسجدين

هجوم نيوزلندا

برج ايفل

عمدة باريس

بلدية باريس

اخبار عالمية

اليوم السابع بلس

هجوم نيوزيلندا

مذبحة نيوزيلندا

الحادث الارهابى بنيوزيلندا

حادث نيوزيلندا الارهابى




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

اليوم.. "التعليم" تعلن نتيجة 71 ألف معلم بمسابقة العقود المؤقتة

اليوم.. "التعليم" تعلن نتيجة 71 ألف معلم بمسابقة العقود المؤقتة

دعم قطر لتنظيم داعش يصل إلى "سجون الدوحة".. تعرف على التفاصيل

دعم قطر لتنظيم داعش يصل إلى "سجون الدوحة".. تعرف على التفاصيل

متحدث البرلمان: الصحفيون مارسوا الديمقراطية فى أروع صورها

متحدث البرلمان: الصحفيون مارسوا الديمقراطية فى أروع صورها

هل يتألق الشحات على طريقة ملك الحركات فى فيلم "الأهلى اشترى التروماى"؟

هل يتألق الشحات على طريقة ملك الحركات فى فيلم "الأهلى اشترى التروماى"؟

رئيسة وزراء نيوزيلندا: عززنا الإجراءات حول المساجد ونحقق فى أنشطة اليمين المتطرف

رئيسة وزراء نيوزيلندا: عززنا الإجراءات حول المساجد ونحقق فى أنشطة اليمين المتطرف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة