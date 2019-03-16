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التعليم: نجاح 46 ألفا و940 متقدما بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

السبت، 16 مارس 2019 01:24 م
التعليم: نجاح 46 ألفا و940 متقدما بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين
كتب ـ محمود طه حسين
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قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لشئون المعلمين، إن ما تفعله الوزارة فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين بمثابة إعجاز مقارنة بالمسابقات الأخرى خلال الفترات الماضية خاصة ما يتعلق بالوقت الذى تم فيه إنجاز المسابقة.

وأضاف أنه تقدم للمسابقة 430 ألفا، سلم الملفات 149 ألفا و42 متقدما، و280 ألفا و950 لم يقدموا الملفات، لافتًا إلى أن الوزارة رصدت محاولات لاختراق موقع اختبارات مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين من خارج مصر وأيضا البعض حاول تسريب الأسئلة لبيعها

وأوضح، أنه المستوفى للشروط قرابة 70 ألف متقدم، مشيرًا إلى أن البعض تقدم بتظلمات بعد فتح باب التظلمات على موقع الوزارة ومستمر حتى الآن باب التظلمات لعدم إهدار أى حق من المتقدمين، وتقدم 3 آلاف و930 تظلما.

وأكد أنه حضر الاختبار 65 ألفا و561 متقدما للمسابقة، نجح فى الاختبار فى المرحلة الأولى 64%، موضحا أن 36 رسبوا بعضهم حاصل على الدكتوراه والماجستير، موضحًا أن نسبة الرسوب تمثل مشكلة للوزارة، لأنها ترغب فى إنهاء العجز وحل مشكلة العجز والزيادة وتغيير المسمى الوظيفى.

وتابع نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم منح درجات رأفة بحد أقصى 19% من درجة الاختبار، وهى 50% فى بعض التخصصات، ووصل عدد الناجحين 46 ألفا و940 بشكل نهائى، موضحا أنه سيتم إرسال البيانات الخاصة بالمسابقة إلى وزارة التعليم العالى، كما سيتم إرسال النتيجة للمتقدمين، لافتا أن بعض الإدارات نجح فيها متقدم 1 فقط.

 


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