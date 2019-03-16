إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة على صحراوى بنى سويف الشرقى

بنى سويف - أيمن لطفى

أصيب 7 أشخاص اليوم السبت، فى انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف.

ونقلت سيارات مرفق إسعاف بنى سويف المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصية" العام سابقا" لتلقى الخدمة الطبية اللازمة وهم: حنان إبراهيم أبو الخير 29 سنة، قرية سدس مركز ببا جنوب بنى سويف، جروح وسحجات بالجسم - حازم حسني أحمد 27 سنة ، مركز الفشن، عامل، جروح وسحجات بالجسم - هبه رجب عبد العظيم 22 سنة، الفشن، جروح وسحجات بالجسم - فاطمة السيد عبد العزيز 68 سنة، القاهرة، اشتباه كسر بالكتف الأيسر- عماد هلال جورج 42 سنة، جروح وسحجات بالجسم - شعبان كامل بكرى 28 سنة، الفشن، جروح وسحجات بالجسم - هاشم شلقانى أحمد 28 سنة، سائق، الفشن، كدمات متفرقه بالجسم.