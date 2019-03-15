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وزير التموين يفتتح أعمال تطوير مصنع الدلتا لبنجر السكر بكفر الشيخ.. الأحد

الجمعة، 15 مارس 2019 04:00 ص
وزير التموين يفتتح أعمال تطوير مصنع الدلتا لبنجر السكر بكفر الشيخ.. الأحد الدكتور على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة
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يفتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية يوم الأحد المقبل أعمال تطوير وتحديث مصنع شركة الدلتا لبنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ، يرافقه كل من الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر، كما سيقوم الوزير بافتتاح محطة معالجة الصرف الصحى للمصانع وافتتاح أعمال التحديث لخطوط الانتاج.

وكان الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر والعضو المنتدب، قد أكد أن مصنع الشركة بمحافظة كفر الشيخ يواصل حاليًا استلام محصول البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلى من البنجر وتم استلام ما يقرب من 676 ألف طن بنجر وإنتاج ما يقرب من 80 ألف طن سكر، بالإضافة إلى إنتاج 31 ألف طن مولاس، و32 ألف طن "لب البنجر" حتى الآن الذى يستخدم فى صناعة الأعلاف ويتم تصدير كميات كبيرة منه للخارج مشيرا إلى أنه من المستهدف انتاج كميات من السكر السائب هذا الموسم تقدر بـ300 ألف طن بزيادة نحو 40 ألف طن عن العام الماضى، لافتًا إلى أن شركة الدلتا لبنجر السكر إحدى الشركات القومية فى صناعة السكر من البنجر وإنها تساهم فى منظومة التطوير من خلال التقنيات الحديثة فى زراعة البنجر.

 


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