موجة باردة على معظم مناطق السعودية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة

وكالات الأنباء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة موجة باردة على معظم مناطق المملكة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، فى حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من منطقتى الرياض و الشرقية، و كذلك على مرتفعات الباحة و عسير و جازان و نجران.

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة, على الجزء الشمالى و الأوسط و جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبى تتحول فى فترة المساء غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، و حالة البحر متوسط الموج الى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول فى فترة المساء إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .