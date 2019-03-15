مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر تناولهم مواد سامة فى حوداث متفرقة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقيت سيدتان مصرعهما وأصيب 2 آخرين بالتسمم فى 4 حوادث متفرقة بالبحيرة بسبب تناولهم مواد سامة وأقراص تخزين الغلال.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بهذه الوقائع من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة الرحمانية من المستشفى العام بوصول "ا. إ .ش" 32 مُدرسة ومقيمة بمدينة الرحمانية، مصابة ادعاء تسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة، ولا يمكن استجوابها، وتم تحويلها وحجزها بقسم السموم بمستشفى كفر الدوار العام تحت الملاحظة.

بسؤال شقيقها قرر بتناول شقيقته المذكورة عددا من أقراص مضاد حيوى لمرورها بحاة نفسية سيئة بسبب خلافات بينها وزوجها، مما أدى لإصابتها ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وفى مركز شبراخيت ورد بلاغ لمركز الشرطة من المستشفى العام بوصول "أ م ا" 58 سنة ربة منزل ومقيمة قرية دائرة المركز مصابة ادعاء تسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة وتوفيت فور وصولها.

بسؤال شقيقها ومقيم بذات الناحية قرر بتناول شقيقته المذكورة قرصا لمبيد حشرى خاص بحفظ الغلال مما أدى لوفاتها ولم يعلل سبباً لذلك ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

كما ورد بلاغ لمركز شرطة شبراخيت من المستشفى العام بوصول "ص .ع . أ" 57 سنة ربة منزل ومقيمة قرية مستناد دائرة المركز مصابة ادعاء تسمم نتيجة تناول ماده غير معلومه وتم تحويلها لقسم السموم بمستشفى إيتاى البارود العام وتوفيت فور وصولها.

بسؤال شقيقها قرر بتناول شقيقته المذكورة قرص لمبيد حشري خاص بحفظ الغلال لمرورها بحالة نفسيه سيئه، حيث إنها كانت تعانى من مرض نفسي وتعالج منه منذ فترة ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وفى كفر الدوار ورد بلاغ لقسم الشرطة من المستشفى العام بوصول "ع. م. ع" 30 سنة عامل ومقيم دائرة القسم مصاب ادعاء تسمم نتيجة تناول ماده غير معلومه وتم حجزه بقسم السموم تحت الملاحظه .

بسؤاله قرر بتناوله جرعه زائده من أقراص دوائيه غير معلومه بسبب شعوره بآلام بأسنانه مما أدى لإصابته ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك .

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.