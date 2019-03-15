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محافظ مطروح: وزير الرياضة وافق على استثناء مراكز الشباب بالمحافظة من الرسوم

الجمعة، 15 مارس 2019 03:19 م
محافظ مطروح: وزير الرياضة وافق على استثناء مراكز الشباب بالمحافظة من الرسوم مجدى الغرابلى محافظ مطروح
مطروح - حسن مشالى
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أعلن اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، اليوم الجمعة، عن موافقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على استثناء محافظة مطروح من تحصيل أى مبالغ شهرية عن مراكز الشباب التى تم إنشاء ملاعب نجيل صناعى بها، والتى تقل إيرادات ملاعبها عن خمسة آلاف جنيه شهرياً، وذلك حرصاً من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بدورها المنشود تجاه النشء والشباب بالقرى والنجوع بالمحافظات الحدودية.

وأوضح "الغرابلى" أن الموافقة جاءت بناءً على التواصل مع وزارة الشباب والرياضة بشأن طلب المحافظة الموافقة على استثنائها من تحصيل أى مبالغ شهرية من مراكز الشباب التى تم إنشاء ملاعب نجيل صناعى بها.

ووجه اللواء محافظ مطروح الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على التعاون الدائم مع محافظة مطروح وعلى جهود الوزارة فى الدعم و الارتقاء بمنظومة  الرياضة بالمحافظة.


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