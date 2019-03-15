صحة الوادى الجديد: فحص 112327 مواطنًا فى مبادرة 100 مليون صحة بالمحافظة

أعلنت وكيلة وزارة الصحة بالوادى الجديد، الدكتورة السيدة على مشرف، مساء اليوم الخميس، إن المديرية تسير بخطى ناجحة للوصول للمستهدف فحصه خلال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة فى أقل من الوقت المحدد لها وهو نهاية أبريل المقبل.

أكدت مشرف مسح 112327 مواطنًا حتى الساعة 9 مساء بنهاية يوم 14 مارس 2019 بفعاليات من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، تحقيق نسبة 234% من المستهدف تحقيق منذ بدء الحملة الجمعة الماضية وحتى نهاية اليوم الخميس من المبادرة والذى جرى مسح 6254 مواطنا فى اليوم الرابع عشر فقط من المبادرة.

وأضافت مشرف، أن الوزارة تستهدف الوزارة فحص 3480 مواطنا فى اليوم الواحد من خلال الفرق الثابتة والمتحركة، وجرى تحقيق نسبة 53% من المستهدف الكلى للحملة بالمحافظة، حيث نجحت مديرية الصحة بتوجيهات من محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، فى زيادة معدلات العمل وإعداد الفرق الخاصة بالفحص بالتنسيق مع الوزارة من خلال الدفع بـ10 فرق متحركة. وأضافت أن المبادرة تنفذ من خلال 35 منشأة صحية، بواقع 30 فريقا بمركز الخارجة و30 فريقا بالداخلة و10 فرق ثابتة بالفرافرة و6 فرق بباريس و6 فرق ببلاط وذلك بهدف استهداف 172635 على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى الوافدين من خارج المحافظة.

وأشار مشرف إلى أن المديرية بدأت تنفيذ طريقة طرق الأبواب للوصول لكبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة فى مركزى بلاط وباريس عن طريق الرائدات الريفيات للوصول لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى داخل منازلهم.‎