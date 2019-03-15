انتهاء اختبارات التشغيل لمترو مصر الجديدة ووزير النقل يراجع موعد الافتتاح

كتب رضا حبيشى

انتهت وزارة النقل من كافة اختبارات وتجارب التشغيل بالجزء النفقى الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو الممتد من محطة هارون حتى نادى الشمس بمصر الجديدة بطول 4 كم و4 محطات نفقية، وأن المشروع أصبح جاهز للافتتاح الرسمى والتشغيل أمام الجمهور، وأنه تم التأكد من كافة إجراءات السلامة خلال التشغيل التجريبى للقطارات بدون ركاب على مدار أكثر من ثلاثة شهور مضت.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع"، إن التشغيل التجريبى للقطارات بهذا الجزء والذى بدأ منتصف ديسمبر الماضى بدون ركاب أكد سلامة التنفيذ طبقا للمواصفات القياسية، وأنه تم رفع تقرير إلى رئاسة الجمهور يفيد إجراء اختبارات وتجارب التشغيل بالجزء النفقى الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو، وأنه تم تلافى كافة الملاحظات التى ظهرت خلال التجارب، وأن المشروع أصبح جاهزًا للافتتاح والتشغيل للجمهور.

ولفت المصادر، أن المهندس كامل الوزير وزير النقل الجديد، سيراجع خلال لقائه الأول مع قيادات الهيئة القومية للأنفاق الأسبوع المقبل استعدادات افتتاح هذا المشروع للجمهور، وما انتهت إليه اختبارات وتجارب التشغيل، مشيرة إلى أن القطارات ما زالت تعمل حاليًا بدون ركاب بامتداد محطات المشروع الـ4 لحين افتتاحه للجمهور.

وأشارت المصادر، إلى أنه مع الافتتاح سيتم فتح ثلاثة محطات للجمهور وهى هارون والألف مسكن ونادى الشمس، فيما سيتم تأجيل المحطة الرابعة وهى هليوبوليس لحين انتهاء بعض التشطيبات النهائية بها حيث ستمر بها القطارات دون أن تتوقف لحين انتهاء تشطيباتها والمتوقع انتهاؤها خلال شهر مايو أو يونيو المقبل على أقصى تقدير.

وأوضحت المصادر، أنه تقرر تأجيل افتتاح محطة النزهة لتكون مع الجزء الثانى من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو الممتد من النزهة 2 حتى مدينة السلام بداية 2020 بعد تحويلها من محطة نفقية إلى محطة علوية بعد المواد البترولية التى ظهرت فى التربة بموقعها خلال بداية أعمال الإنشاءات بها، لافتة إلى أنه يجرى دراسة إعادة النظر فى نظام تسعير تذاكر الخط الثالث للمترو بحيث يتم التطبيق مع الافتتاح.

يذكر أن مشروع مترو مصر الجديدة يشمل محطات هارون وهليوبوليس والألف مسكن ونادى الشمس ومحطة النزهة التى سيتم افتتاحها مع الجزء الثانى من المرحلة الرابعة بالخط الثالث الواصل حتى مدينة السلام، وبدأت أعمال تنفيذ هذا المشروع فى يوليو 2015، ولن تضاف قطارات جديدة للخدمة مع افتتاح هذا المشروع أمام الجمهور، حيث سيتم الاكتفاء بالقطارات العاملة حاليًا بالخط الثالث.