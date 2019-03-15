video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 مارس 2019 09:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

انتهاء اختبارات التشغيل لمترو مصر الجديدة ووزير النقل يراجع موعد الافتتاح

الجمعة، 15 مارس 2019 09:00 ص
انتهاء اختبارات التشغيل لمترو مصر الجديدة ووزير النقل يراجع موعد الافتتاح مترو الأنفاق - أرشيفية
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق

انتهت وزارة النقل من كافة اختبارات وتجارب التشغيل بالجزء النفقى الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو الممتد من محطة هارون حتى نادى الشمس بمصر الجديدة بطول 4 كم و4 محطات نفقية، وأن المشروع أصبح جاهز للافتتاح الرسمى والتشغيل أمام الجمهور، وأنه تم التأكد من كافة إجراءات السلامة خلال التشغيل التجريبى للقطارات بدون ركاب على مدار أكثر من ثلاثة شهور مضت.

 

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع"، إن التشغيل التجريبى للقطارات بهذا الجزء والذى بدأ منتصف ديسمبر الماضى بدون ركاب أكد سلامة  التنفيذ طبقا للمواصفات القياسية، وأنه تم رفع تقرير إلى رئاسة الجمهور يفيد إجراء اختبارات وتجارب التشغيل بالجزء النفقى الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو، وأنه تم تلافى كافة الملاحظات التى ظهرت خلال التجارب، وأن المشروع أصبح جاهزًا للافتتاح والتشغيل للجمهور.

 

ولفت المصادر، أن المهندس كامل الوزير وزير النقل الجديد، سيراجع خلال لقائه الأول مع قيادات الهيئة القومية للأنفاق الأسبوع المقبل استعدادات افتتاح هذا المشروع للجمهور، وما انتهت إليه اختبارات وتجارب التشغيل، مشيرة إلى أن القطارات ما زالت تعمل حاليًا بدون ركاب بامتداد محطات المشروع الـ4 لحين افتتاحه للجمهور.

 

وأشارت المصادر، إلى أنه مع الافتتاح سيتم فتح ثلاثة محطات للجمهور وهى هارون والألف مسكن ونادى الشمس، فيما سيتم تأجيل المحطة الرابعة وهى هليوبوليس لحين انتهاء بعض التشطيبات النهائية بها حيث ستمر بها القطارات دون أن تتوقف لحين انتهاء تشطيباتها والمتوقع انتهاؤها خلال شهر مايو أو يونيو المقبل على أقصى تقدير.

 

وأوضحت المصادر، أنه تقرر تأجيل افتتاح محطة النزهة لتكون مع الجزء الثانى من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو الممتد من النزهة 2 حتى مدينة السلام بداية 2020 بعد تحويلها من محطة نفقية إلى محطة علوية بعد المواد البترولية التى ظهرت فى التربة بموقعها خلال بداية أعمال الإنشاءات بها، لافتة إلى أنه يجرى دراسة إعادة النظر فى نظام تسعير تذاكر الخط الثالث للمترو بحيث يتم التطبيق مع الافتتاح.

 

يذكر أن مشروع مترو مصر الجديدة يشمل محطات هارون وهليوبوليس والألف مسكن ونادى الشمس ومحطة النزهة التى سيتم افتتاحها مع الجزء الثانى من المرحلة الرابعة بالخط الثالث الواصل حتى مدينة السلام، وبدأت أعمال تنفيذ هذا المشروع فى يوليو 2015، ولن تضاف قطارات جديدة للخدمة مع افتتاح هذا المشروع أمام الجمهور، حيث سيتم الاكتفاء بالقطارات العاملة حاليًا بالخط الثالث.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مترو مصر الجديدة فى انتظار الرئيس.. "النقل" تنهى تجارب التشغيل قبل افتتاح السيسي له.. وترفع تقريرا بجاهزيته لاستقبال الركاب.. المشروع يضيف 4 محطات جديدة للخدمة.. وتأجيل وقوف القطارات بهليوبوليس لشهر مايو المقبل

مترو مصر الجديده

وزير النقل

اخبار مصر

اخبار النقل

وزاره النقل

النقل

المترو




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"التموين" تعلن عن صرف 65% من مقررات السلع المدعمة لشهر مارس

"التموين" تعلن عن صرف 65% من مقررات السلع المدعمة لشهر مارس

رداً على تخاريف أردوغان.. مصر لن تتصالح على الدم

رداً على تخاريف أردوغان.. مصر لن تتصالح على الدم

تعرف على تعديلات قانون البناء الموحد وشروط استخراج التراخيص

تعرف على تعديلات قانون البناء الموحد وشروط استخراج التراخيص

تريزيجيه يحسم مصيره مع قاسم باشا التركي نهاية الموسم

تريزيجيه يحسم مصيره مع قاسم باشا التركي نهاية الموسم

البورصة تربح 6.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى

البورصة تربح 6.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة