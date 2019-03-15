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الجمعة، 15 مارس 2019 02:00 م
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الشرطة البريطانية تجري دوريات لتأمين المساجد في البلاد عقب حادث نيوزيلندا

الجمعة، 15 مارس 2019 01:12 م
الشرطة البريطانية تجري دوريات لتأمين المساجد في البلاد عقب حادث نيوزيلندا الشرطة البريطانية
لندن )أ ش أ(
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ذكرت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية، اليوم الجمعة، أن الشرطة البريطانية تجري دوريات لتأمين المساجد في البلاد عقب الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا.

 

وقال رئيس شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، بحسب الصحيفة، إن الشرطة ستقف جنبًا إلى جنب مع المجتمعات الإسلامية ومثيلاتها في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية التي وقع بها الحادثين.

 

ومن جهته، قال نائب مفوض شرطة العاصمة البريطانية، نايل باسو، إن الشرطة ستكثف دوريات التأمين حول المساجد وستعزز التعاون مع كافة الطوائف الدينية لتقديم النصح بخصوص كيفية حماية الأشخاص لأنفسهم.

 

وأعلنت الشرطة عن خطط لإجراء دوريات حول المساجد داخل مدينة برمنجهام وحولها صباح اليوم.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات في فرنسا ودول أخرى عززت الإجراءات الأمنية بالقرب من المناطق الدينية في أعقاب هذا الهجوم الإرهابي والذي أسفر عن مقتل العشرات.

 

وأكد باسو أن الشبكة الدولية لضباط شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا ستكون على استعداد لدعم نظرائها في نيوزيلندا فيما يخص الرد على الهجوم أو فتح تحقيق بشأنه.

 

 


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