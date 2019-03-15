video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 مارس 2019 01:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

السعودية تدين الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا

الجمعة، 15 مارس 2019 01:22 م
السعودية تدين الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا الملك سلمان
الرياض )أ ش أ(
إضافة تعليق

 أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات، اليوم الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين خلال صلاة الجمعة بوسط مدينة كرايست تشرش في نيوزيلندا، وأدى إلى سقوط عدد من الأبرياء بين قتيل وجريح.

وجدد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية - وفقا لوكالة الأنباء السعودية /واس/ - التأكيد على إدانة المملكة للإرهاب بكل أشكاله وصوره وأيا كان مصدره، وعلى أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، مشددا على موقف المملكة الداعي إلى ضرورة احترام الأديان، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب النيوزيلندي، وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.

وأعلن مفوض شرطة نيوزيلندا مايك بوش، في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم إطلاق النار على مسجدين بمدينة "كرايست تشيرش" بشرق نيوزيلندا أثناء صلاة الجمعة إلى 49 قتيلا.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الملكة إليزابيث تعبر عن حزنها البالغ لهجوم نيوزيلندا

نيوزيلندا

هجوم ارهابى

الهجوم على مسجدين

مسلح

ارهاب

مسجد فى نيوزيلندا




لا تفوتك
وزير النقل ينتقد مستوى النظافة بـ"محطة مصر"

وزير النقل ينتقد مستوى النظافة بـ"محطة مصر"

كيف يتعامل الأزهر مع حالات تغيير الجنس؟.. رئيس لجنة الفتوى: نستقبل الحالات من نقابة الأطباء ونبحثها فقهيا ثم تحوّل للجنة المختصة بالمجمع.. وعملنا على ثلاث حالات منذ عام.. وعلى جمعة: لا يجوز إجراء هذه العمليات

كيف يتعامل الأزهر مع حالات تغيير الجنس؟.. رئيس لجنة الفتوى: نستقبل الحالات من نقابة الأطباء ونبحثها فقهيا ثم تحوّل للجنة المختصة بالمجمع.. وعملنا على ثلاث حالات منذ عام.. وعلى جمعة: لا يجوز إجراء هذه العمليات

طحن الهواتف المحمولة فى الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

طحن الهواتف المحمولة فى الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة