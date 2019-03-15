البيئة تحتفل بساعة الأرض بإطفاء الأنوار لمدة ساعة بالعاصمة الإدارية الجديدة

أعلنت وزارة البيئة، احتفالها بساعة الأرض خلال هذا العام، فى العاصمة الإدارية الجديدة، بإطفاء الأنوار لمدة ساعة، يوم السبت 30 مارس الجارى، من الساعة 8:30 مساء، وحتى 9:30 مساء، وذلك تحت شعار "تواصل مع الأرض".

وتعد ساعة الأرض، هى أكبر حدث عالمى ضمن مبادرة لإطفاء الأنوار ساعة سنويا، للتوعية بأخطار الاحتباس الحرارى.

ووجاء فى بيان للوزراة اليوم، أن مصر تشارك دول العالم فى المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار "ساعة الأرض"، من الساعة 8.30 إلى 9.30 مساءً، حيث سيتم إطفاء أنوار عدد من المعالم السياحية الهامة بالمحافظات، منها الأهرامات وأبو الهول وبرج القاهرة ومكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباى وبعض المعابد الأثرية بالأقصر كالكرنك، وبعض الفنادق الكبرى.

ومن المقرر أن تشارك عدد من الجهات المختلفة والمجتمع المدنى والأفراد، وذلك بهدف تعزيز الوعى بأهمية اتخاذ خطوات إيجابية وجادة للحد من معدلات الاستهلاك ووقف الهدر فى الموارد، من خلال تغيير ممارساتنا اليومية لتقليل التأثيرات البيئية مما يساهم فى انخفاض مستوى انبعاثات الكربون التى تعدُّ واحدة من أكبر التحديات التى تواجه العالم.