وزير الخزانة الأمريكى: قمة بين ترامب وشى بشأن التجارة لن تعقد فى مارس

رويترز

قال وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين اليوم الخميس إن قمة تجارية بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الصينى شى جين بينج لن تعقد فى نهاية مارس، كما أُشير فى السابق، لأنه ما زال هناك المزيد من العمل فى مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

ومتحدثا إلى الصحفيين بعد جلسة استماع فى مجلس الشيوخ الأمريكى، قال منوتشين أيضا إنه ليس قلقا بشأن انكشاف البنوك الأمريكية على القطاع المصرفى فى بريطانيا وسط حالة عدم اليقين التى تحيط بالخروج المرتقب للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى، بالنظر إلى قوة المؤسسات المالية فى الجانبين كليهما.