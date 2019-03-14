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حملة قريبة بالسوق العربى قبل رمضان

وزيرة السياحة: استعدادت مبكرة للمشاركة فى سوق السفر العربى بدبى

الخميس، 14 مارس 2019 06:32 م
وزيرة السياحة: استعدادت مبكرة للمشاركة فى سوق السفر العربى بدبى رانيا المشاط - وزيرة السياحة
كتبت آمال رسلان
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أعلنت الدكتورة رانيا المشاط  ، وزيرة السياحة ، بدأت مبكرا الإستعدادات للمشاركة فى سوق السفر العربى بدبى atm نهاية إبريل، موضحة أن هناك اجتماعات تنسيقية بدأت للإتفاق على شكل الجناح المصرى بما يتوافق مع السوق العربى، مؤكدة على بدء حملة تسويقية قريبا تستهدف السوق العربى قبل شهر رمضان.
 
وشددت دكتورة رانيا المشاط ، على أهمية السوق العربية بالنسبة للسياحة المصرية، لافته إلى أن هناك اجتماعات مستمرة لدراسة خطة مشاركة مصر وشكل الجناح المصرى، لافته إلى أنه سيكون هناك بعض الإختلافات عن بورصة برلين نظرا لخصوصية الدول العربية.
 
واكدت الوزيرة ، خلال لقائها بمحرري السياحة، أن سوق السفر العربي أن هناك اهتمام متنامى لدى الشباب العربى بسياحة المغامرة وبالتالى ندرس التركيز على هذا الجانب لجذب الشباب، بالاضافة الي سياحة العائلات ، مشيرة الى أن الوزارة ستشارك في سوق السفر العربي هذا العام بجناح مختلف واهداف مختلفة تليق بسائحى دول الخليج العربي.
 
 

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وزاره السياحه

رانيا المشاط

حمله تسويقيه




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