نص كلمة الفريق مهاب مميش فى زيارة رئيس الوزراء للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

كتبت- هند مختار- هبة حسام

توجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم الخميس، بمرافقة وزراء الاستثمار والإسكان والنقل، لزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفى بداية الزيارة تم عقد مؤتمر صحفى، ألقى الكلمة الافتتاحية به، الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ينشر "اليوم السابع"، نص كلمة الفريق خلال المؤتمر الصحفى بحضور رئيس الوزراء.

إلى نص الكلمة...

"دولة رئيس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولي أهلاً ومرحباً بك في الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس السادة معالي الوزراء ،السادة المحافظين ،السادة المطورين والمستثمرين. زملائي العاملين بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. تتشرف الهيئة اليوم باستقبال هذه الكوكبة من القيادات السياسية والقيادات التنفيذية بجمهورية مصر العربية وعلى رأسها ،دولة رئيس الوزراء المصري الذي يعمل ليلاً نهاراً للتنسيق مع القيادة السياسية المصرية لبناء المستقبل المصري، على أسس سليمة ويبذل كل الجهد والعرق لإعادة البنية التحتية للدولة المصرية بالإشتراك مع جميع القيادات والمؤسسات بالدولة.

واليوم نتشرف بزيارة دولة رئيس الوزراء للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة ،ليتابع بنفسه مايجري على أرض الواقع في هذه المنطقة التي تتميز بعبقرية الموقع، وليلتقي نخبة من المطورين والمستثمرين ومتابعة أنشطتهم الاقتصادية والاستماع لمطالبهم من أجل دفع عجلة المنطقة الاقتصادية للأمام لتكون قادرة على التنافسية وكذلك تكون قلب ومركز العالم للتجارة العالمية حيث يمر بالمنطقة أهم شريان ملاحي في العالم قناة السويس وقناة السويس الجديدة،التي تصل بين بحرين وتقسم قارتين وهي منطقة صاعدة وواعدة ،وتمتلك كل مقومات النجاح والإنطلاق بالاقتصاد القومي المصرى إلى الإمام من أجل رخاء ورفاهية الشعب المصري العظيم. ونحن العاملون بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نعد القيادة السياسية والقيادة التنفيذية بالدولة والشعب المصري ببذل أقصى جهد ممكن لدفع عجلة التنمية للهيئة الاقتصادية طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية التي تحلم دائماً بتحقيق النجاحات وخاصة الاعتماد على الاستثمار.

وها هو قانون الاستثمار الجديد يأتي بثماره على نجاح الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية، وها هي المشاريع الاقتصادية بالمنطقة تنمو وتتقدم يوماً بعد يوم ..وسوف يكون لنا اليوم فرصة زيارة السيد رئيس وزراء مصر بالمرور ومتابعة هذه المشروعات ،وكذا تفقد البنية التحتية للمنطقة والاستماع لتوجيهات سيادته السديدة لدفع المنطقة إلى طريق النجاح، حيث أننا جميعاً مع المطورين والمستثمرين نهدف إلى النجاح ثم النجاح، من أجل رفعة شأن وطننا الحبيب مصر. ورفاهية الشعب المصري الأصيل وكذلك خلق فرص عمل للشباب المصري وهذه هي توجيهات القيادة السياسية لنا التي نعمل وسوف نعمل جميعاً على تنفيذها بكل مانملك من قوة وهذا عهد علينا جميعاً أن نفي بتنفيذه من أجل مصر وشعبها العظيم".