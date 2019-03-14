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خلال زيارتهم بالقرية الذكية..

لجنة الاتصالات بمجلس النواب تشيد باستراتيجية الوزارة

الخميس، 14 مارس 2019 05:03 م
لجنة الاتصالات بمجلس النواب تشيد باستراتيجية الوزارة الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات
كتبت هبة السيد
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استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمقر الوزارة بالقرية الذكية وفد أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، تناول اللقاء استعراض استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحزمة التشريعات التي أعدتها الوزارة بهدف جذب الاستثمارات وحماية البيانات الشخصية للمواطنين في البيئة الرقمية ودعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.
 
 
 
وشدد الوزير خلال اللقاء على أن استراتيجية الوزارة تهدف في المقام الاول إلى المشاركة بفاعلية في خطة الدولة لبناء الإنسان المصري، فضلاً عن المساهمة في جهود الحكومة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية وترسيخ الاقتصاد الرقمي، وكذلك مساندة جهود دفع التنمية في مصر. مضيفا أن الوزارة حققت معدل نمو في القطاع وصل الى 16.4% خلال الربع الثاني من هذا العام، وبلغت صادرات تكنولوجيا المعلومات 3.2 مليار دولار سنوياً، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلى الإجمالي إلى 5% خلال الثلاث سنوات القادمة.
 
 
 
كما أكد الدكتور عمرو طلعت على استمرار الجهود في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي أصبح يمثل إحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، والعمل على تهيئة بيئة جاذبة للإبداع والاستثمار التكنولوجي، وتعميق الصناعات التكنولوجية المتخصصة، وتطوير البنية الأساسية للاتصالات، بما يساهم في استراتيجية التحول إلى مجتمع رقمي وكذلك خطط الدولة للشمول المالي وتوفير أفضل وأحدث الخدمات للمواطنين. لذلك تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالي على انشاء 8 مجمعات للإبداع التكنولوجي في 8 جامعات إقليمية من اجل تحفيز الابداع وريادة الاعمال واحتضان الأفكار المبتكرة للشباب.
 
 
 
كما أشار الى ان مصر تمتلك كوادر بشرية من النابغين والموهوبين نعمل حالياً على صقل مهاراتهم ودعمهم من خلال توفير برامج التدريب والتأهيل يكونوا بمثابة قاعدة من الشباب المدرب والمؤهل على أعلى مستوى لقيادة منظومة التحول الرقمي في كافة الاتجاهات في مصر. الامر الذي يساهم فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب فى مختلف محافظات الجمهورية.
 
 
 
كما استعرض وزير الاتصالات جهود الوزارة لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية الإلكترونية، مشيراً إلى التنسيق الجاري مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية فى هذا الإطار، والذى يهدف إلى تقديم خدمة رقمية حكومية عالية المستوى فى مجالات الأحوال المدنية والمرور والشهر العقاري ومشروع التأمين الصحي الشامل والتعليم وغيرها من المجالات، فضلاً عن إصدار كارت المواطن الموحد والهوية رقمية للمواطنين بالتعاون مع البنك المركزي وذلك لتقديم مختلف الخدمات عن بعد، وتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني، والحفاظ على التراث والهوية الثقافية المصرية بإطلاق بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري على شبكة الإنترنت وإتاحته للعالم في صورة رقمية بالتعاون مع وزارتي الاثار والثقافة، واعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والانتهاء منها خلال 3 – 5 سنوات القادمة.
 
 
 
ووفقا لبيان صحفى، أشاد أعضاء الوفد بما تم تحقيقه من انجازات على أرض الواقع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقدموا الشكر للوزارة على التعاون والتواصل المستمر، والمردود الايجابي لهذا التواصل، حيث أوضح النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب الى أن هناك تعاوناً دائم ومستمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، ومشيرا في هذا الصدد الىأن هذا التعاون أثمر عن قرب الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الجريمة الالكترونية الذي جاء ليتصدى لكافة صور الجرائم الالكترونية وصورها مع مراعاة وكفالة حرية الرأي للجميع، وانه جارى العمل على الانتهاء من قانون حماية البيانات الشخصية، وقانون المعاملات الالكترونية خلال الفترة المقبلة.
 
 
 
هذا وقد اشاد النواب بالتطوير الكبير الذي تشهده الهيئة القومية للبريد والدور الحيوي الذي تلعبه في تقديم كافة الخدمات الحكومية في جميع محافظات مصر.
 
 
 
وعقب اللقاء؛ قام الوفد بجولة تفقدية داخل القرية الذكية شملت زيارة عدد من الشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما زار الوفد الهيئة القومية للبريد والاطلاع على خطتها الاستراتيجية لتطوير مكاتب البريد وتحويلها الى مراكز للخدمات البريدية المتكاملة في ظل استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعادة صياغة دور البريد المصري ليكون منصة لتقديم الخدمات الحكومية وخدمات الشمول المالي خاصة وأنها تعد أحد المنافذ الخمسة لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية المقرر اطلاقها خلال عام.
 
 
 
 
 
 

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