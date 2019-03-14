عائلة كندية تفقد 6 من أفرادها فى حادث الطائرة الإثيوبية

تورونتو(رويترز)

أكد قريب عائلة كندية أن ستة أفراد من العائلة من ثلاثة أجيال مختلفة من بين قتلى الطائرة الإثيوبية التى تحطمت الأحد الماضى.

وكان الستة فى طريقهم لقضاء عطلة فى كينيا حينما تحطمت الطائرة بعد دقائق من إقلاعها من أديس أبابا مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا من أكثر من 30 دولة.

وكان بريريت بريكسيت (43 عاما) وكوشا فايديا (37 عاما) وابنتاهما أشكا بريكسيت (14 عاما) وأنوشكا بريكسيت (13 عاما) ووالدا فايديا باناجيش فايديا (73 عاما) وهانسينى فايديا (67 عاما) من بين 18 كنديا قتلوا فى الحادث. وكانوا يعيشون فى برامبتون بتورونتو.

وقال مانانت فايديا شقيق كوشا لرويترز "هذا أمر فظيع ومأساوى... وأشعر وكأن كل سند لى فى الحياة قد اختفى. لا أعرف كيف سنتخطى هذه المأساة".

وقال مانانت إن كوشا كانت تأمل من وراء الرحلة فى أن تعرف ابنتيهما على كينيا مسقط رأسها مضيفا أن هذه كانت أول زيارة لوالديه لكينيا منذ أكثر من 50 عاما.

ويعتزم مانانت فايديا السفر إلى إثيوبيا السبت، ومنها إلى مومباى لإتمام طقوس دفن أحبائه.