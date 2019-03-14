video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 مارس 2019 09:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 9 مشتبه بهم وتنفيذ 16 حكما قضائيا فى حملة بالمنطقة الأثرية بالهرم

الخميس، 14 مارس 2019 09:22 ص
ضبط 9 مشتبه بهم وتنفيذ 16 حكما قضائيا فى حملة بالمنطقة الأثرية بالهرم حملة أمنية - صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

أجرت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم، وتمكن رجال المباحث خلال الحملة من ضبط 9 مشتبه بهم، و3 خيال وجمال، ومتسولين، بالإضافة إلى تنفيذ 16 حكما قضائيا.

كما أسفرت الحملة عن إزالة عدد من الإشغالات والتعديات الخاصة بالمقاهى والمحلات التجارية والباعة الجائلين.

وأسفرت حملة استهدفت قطاع أكتوبر، وشارع مستشفى الصدر بالعمرانية والطالبية عن رفع وإزالة عشرات المخالفات والتعديات التى تعوق حركة السير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط متهم بالغش التجارى لحيازته كمية من ألعاب الأطفال غير مطابقة للمواصفات بالجيزة

حملة أمنية

المنطقة الأثرية

الهرم

تنفيذ أحكام

إزالة الإشغالات

أمن الجيزة

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

تعرف على الجهات المستفادة من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء

تعرف على الجهات المستفادة من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء

"مباشر قطر" تكشف أسرار خطة الدوحة و"باترسون" للتصعيد ضد مصر والخليج

"مباشر قطر" تكشف أسرار خطة الدوحة و"باترسون" للتصعيد ضد مصر والخليج

محمد صلاح يصنع فى تأهل ليفربول لربع نهائى الأبطال بثلاثية ضد البايرن

محمد صلاح يصنع فى تأهل ليفربول لربع نهائى الأبطال بثلاثية ضد البايرن

10 صور أكيد كيم كاردشيان بتفكر تحذفهم بنفسها..شوف واحكم بنفسك

10 صور أكيد كيم كاردشيان بتفكر تحذفهم بنفسها..شوف واحكم بنفسك

متحدث الوزراء: معلومات المعالجين من الإدمان ستكون سرية وعلى نفقة الدولة

متحدث الوزراء: معلومات المعالجين من الإدمان ستكون سرية وعلى نفقة الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة