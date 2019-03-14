ضبط 9 مشتبه بهم وتنفيذ 16 حكما قضائيا فى حملة بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

أجرت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم، وتمكن رجال المباحث خلال الحملة من ضبط 9 مشتبه بهم، و3 خيال وجمال، ومتسولين، بالإضافة إلى تنفيذ 16 حكما قضائيا.

كما أسفرت الحملة عن إزالة عدد من الإشغالات والتعديات الخاصة بالمقاهى والمحلات التجارية والباعة الجائلين.

وأسفرت حملة استهدفت قطاع أكتوبر، وشارع مستشفى الصدر بالعمرانية والطالبية عن رفع وإزالة عشرات المخالفات والتعديات التى تعوق حركة السير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.