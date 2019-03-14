ضبط 6 موظفين بالبريد بعد اختلاسهم آلاف الجنيهات

نجحت شرطة البريد في ضبط 6 موظفين بأحد مكاتب البريد بأسيوط لقيامهم بإختلاس مبالغ مالية من حسابات المواطنين .

أكدت تحريات ومعلومات مباحث تورط 6 موظفين بأحد مكاتب البريد التابع لمنطقة بريد أسيوط) فى جرائم إختلاس مبالغ مالية من حسابات التوفير وحسابات المعاشات.

وكشفت التحقيقات أن وكيل مكتب البريد مقيم بالبدارى أسيوط اختلس مبلغ ( 81536 جينهاً ) من حسابات عملاء التوفير بالمكتب محل عمله ، واختلس معاون مكتب البريد – ومقيم بالبدارى أسيوط مبلغ 23801 جينهاً من حسابات عملاء التوفير بالمكتب محل عمله، فيما اختلس معاون مكتب البريد – ومقيمة بالبدارى أسيوط مبلغ مالى قدره ( 129970جينهاً ) من حسابات عملاء التوفير بالمكتب محل عملها .

وأكدت التحقيقات أن معاون مكتب البريد – ومقيم بالبدارى أسيوط اختلس ( 11930 جينهاً ) من حسابات عملاء التوفير بالمكتب محل عمله ، واختلس معاون مكتب البريد – ومقيم بالبدارى أسيوط مبلغ مالى قدره ( 1400 جينهاً ) من حسابات عملاء التوفير بالمكتب محل عمله ، وذلك عن طريق قيامهم بتحرير إيصالات سحب بالمبالغ وتزوير توقيع العملاء دون علمهم والإستيلاء على المبالغ المالية لأنفسهم دون وجه حق ، فيما اختلست معاون مكتب بريد سابقاً – ومقيمة بالنواميس أسيوط 1473جينهاً عن طريق صرف معاشات المتوفيين للغير .