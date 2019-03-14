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ضبط وتحرير 1137 مخالفة فى حملة مرورية بالغربية

الخميس، 14 مارس 2019 01:42 م
ضبط وتحرير 1137 مخالفة فى حملة مرورية بالغربية حملات مرورية - أرشيفية
الغربية - محمد طارق
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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، حملة مرورية على الطرق السريعة والداخلية بعدد من مراكز ومدن المحافظة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات المرورية.
 
 
تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد ماجد ناشد مدير إدارة مرور الغربية بشن حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت الحملة عن تحرير وضبط 1137 مخالفة متنوعة شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية وبدون رخصة قيادة.
 
 
كما تم ضبط دراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات وبدون تراخيص وتحصيل 55 ألفا و200جنيه "غرامات فورية". تم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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