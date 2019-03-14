ضبط موظف بالبريد يتاجر بالأسلحة النارية فى الفيوم

الفيوم – رباب الجالي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط موظف بمكتب بريد يتاجر فى الأسلحة النارية، وبحوزته فرد خرطوش، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مباحث مركز شرطة سنورس، بضبط "محمد ج أ" 45 سنة، موظف بمكتب بريد سنورس وبحوزته بندقية خرطوش وقيامه بالاتجار فى الأسلحة بكافة أنواعها متخذا من مسكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى وترويجها على عملائه من راغبى إقتنائها، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الاتجار.

وأقر المتهم خلال محضر الشرطة، ببيع أسلحة لكلا من "نصر الله س ج" 32 سنة فلاح وسبق اتهامه فى قضية مخدرات، وتم استهدافه بمنزله وتبين عدم تواجده، وضبط بالمنزل 2 بندقية آلية، و"هراس أ ط" 31 سنة فلاح وسبق اتهامه فى قضية تبديد، وضبط المتهم وبحوزته 2 فرد خرطوش، وكلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهمان للوقوف على أبعاد نشاطهما الإجرامى، وضبط المتهم الهارب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 177 لسنة 2019 جنح أ د ط مركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.