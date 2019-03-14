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رئيس قطاع الشركات السياحية: العمل أثناء الإجازة الأسبوعية لتسجيل الحجاج

الخميس، 14 مارس 2019 03:35 م
رئيس قطاع الشركات السياحية: العمل أثناء الإجازة الأسبوعية لتسجيل الحجاج مناسك الحج - أرشيفية
كتبت آمال رسلان
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أصدر مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة قرارا باستمرار العمل بغرفة عمليات الحج والعمرة بمقر الادارة العامة للسياحة الدينية خلال يومي الجمعة الموافق 15 مارس والسبت الموافق 16 مارس الجاري اعتباراً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً.
 
كما اصدر قراراً بالسماح بتفعيل ايصالات جدية الحجز من موقع غرفة الشركات السياحية يوم الاحد المقبل الموافق 17 مارس الجاري فى موعد أقصاه الساعة 5 مساءاً من نفس اليوم؛ وذلك حتى تتمكن الشركات السياحية من انهاء الاجراءات الخاصة بتسجيل بيانات المواطنين الراغبين فى اداء فريضة الحج وحتى تتمكن الوزارة من انهاء كافة الاجراءات المتعلقة على البوابة الموحدة للحج بوزارة الداخلية والمحدد لها موعد أقصاه الساعة 11.59 مساءاً من نفس اليوم.
 
ويأتى ذلك فى ضوء حرص وزارة السياحة علي تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين والحجاج وضبط اليات السوق بما يضمن حقوق المعتمرين والحجاج وبما لا يضر بمصالح الشركات السياحية المنفذة للحج والعمرة؛ حيث عقد اجتماعا أمس مع اعضاء لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، استعرض خلاله اخر المستجدات الخاصة بموسمي العمرة والحج السياحي لهذا العام خاصة مع بدء ذروة اشهر موسم العمرة 1440 هـ وبدء الاجراءات التنفيذية لإجراء القرعة العلنية للحج السياحي لهذا العام.
 
وأكد مجدي شلبي أن يوم الاحد المقبل هو آخر موعد لتسجيل بيانات المواطنين الراغبين في اداء فريضة الحج علي موقع البوابة الموحدة لحجاج مصر من قِبل الشركات السياحية المنظمة للحج السياحي هذا العام وفقا للضوابط المنظمة للحج السياحي التي اعتمدتها الدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة لهذا العام 1440هـ .
 
كما أكد خلال الاجتماع علي ضرورة إلزام الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة والحج بتقديم أفضل الخدمات لمعتمرى وحجاج بيت الله الحرام، مشيرا الي ان لجان الوزارة تتابع عمل هذه الشركات بدءا من السفر وحتى عودة آخر معتمر وحاج، وذلك لقياس رضاء المعتمرين والحجاج ورصد أى مخالفات قد تحدث أثناء تنفيذ الموسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه هذه المخالفات – إن وجدت – .
 
وشدد مجدي شلبي علي ضرورة إلزام الشركات السياحية بعدم مخالفة ضوابط العمرة الصادرة من وزارة السياحة وبخاصة ترحيل الكوتة من شعبان الى رمضان؛ مؤكدا أنه سيتم مراجعة الشركات السياحية على حسابها لدى الوكيل السعودي، كما سيتم حصر ومتابعة ملفات وبرامج الشركات السياحية المنفذة للعمرة من قبل الإدارة المختصة بالوزارة من خلال النظام الالكتروني المعد لذلك.
 

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