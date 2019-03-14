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رئيس جامعة الأزهر يكلف أحمد عبد الجليل للقيام بعمل مدير مستشفى الحسين

الخميس، 14 مارس 2019 12:09 م
رئيس جامعة الأزهر يكلف أحمد عبد الجليل للقيام بعمل مدير مستشفى الحسين الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على
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أصدر الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتكليف الدكتور أحمد عبدالجليل للقيام بعمل مدير مستشفى الحسين الجامعى لحين انتداب أو تعيين مديرا لها. 

من ناحية أخرى التقى الدكتور أشرف عطية البدويهى، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، طالبات قسم الجغرافيا بكلية الدراسات الإنسانية بنات القاهرة، خلال استعدادهن للانطلاق فى رحلة علمية إلى محافظة مرسى مطروح، فى إطار استكمال الدراسة الميدانية، التى تهدف إلى رصد إنجازات وتحقيق رؤية مصر فى خطة التنمية المستدامة 2030.
 
حضر اللقاء الدكتورة تحية أبوشعيشع، عميدة كلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة، ورئيس قسم الجغرافيا، حيث أطمان نائب رئيس الجامعة على الطالبات، وتمنى لهن ولأعضاء هيئة الإشراف القيام بدراسة ميدانية موفقة.
 
من جانبها، وجهت عميدة الكلية الشكر للدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أشرف البدويهى، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، على دعمهم المستمر لتطوير العملية التعليمية بالكلية وعلى دعمهم المتواصل لإنجاح الدراسة الميدانية. 
 
يشار إلى أن الدراسة تجرى تحت إشراف الدكتورة أميمة فهمى مهدى، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومتابعة الدكتورة إيمان مرجان، والدكتور زهران بسيونى، والدكتورة حبيبة رجب، والدكتورة فاطمة عبد الرافع.

 


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