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الخميس، 14 مارس 2019 06:14 ص
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تعرف على إجراءات الكشف عن المخدرات بين سائقى المدارس بالمنيا فى 8 معلومات

الخميس، 14 مارس 2019 06:00 ص
تعرف على إجراءات الكشف عن المخدرات بين سائقى المدارس بالمنيا فى 8 معلومات حملات الكشف عن المخدرات على سائقى الحافلات المدرسية بالمنيا
كتب مدحت وهبة
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يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق، تكثيف حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية والمهنيين على الطرق السريعة بمحافظة المنيا، للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

و"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن اجراءات الكشف عن تعاطى المخدرات على سائقى الحافلات المدرسية بمحافظة المنيا خلال يومين فى نقاط محددة.

1-قامت الجنة المنوطة بالكشف على 246 سائق حافلات مدرسية خلال يومى 10 و11 مارس فى أكمنة المرور المختلفة.

2 -تبين تعاطى 11 حالة للمواد المخدرة منهم 7 حشيش و3 ترامادول و1 مورفين

3 - يتم التعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية.

4- يتم أيضا الكشف على السائقين جنائيا مع أقسام الشرطة بعد اكتشاف خلال الفتره الماضية وجود بعض السائقين الذين يعملون فى المدارس عليهم أحكام فى قضايا نصب وسرقة بالإكراة.

5- التوسع فى حملات الكشف لاستهداف أيضا الكشف على سائقى حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقى الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية.

6- مع استمرار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقى المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة.

 7_  اخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية بالنسبة للسائقين الذين يعملون لدى المدارس لإتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات.

 8-  تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر للسائقين.


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غادة والى

صندوق مكافحة الإدمان

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