"الكهرباء" تؤكد استقرار الشبكة وعدم التأثر بالتقلبات المناخية

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العواصف الرملية لم تؤثر على استقرار الشبكة الكهربائية، ولم تتسبب فى أى انقطاعات بالتيار الكهربائى بمختلف أنحاء الجمهورية حتى الآن.

وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاستعدادات المستمرة التى تقوم بها شركات توزيع ونقل الكهرباء وأعمال الصيانة الدورية لخطوط النقل ومراجعة مهمات الكهرباء، كان لها دور كبير فى نجاح القطاع فى مواجهة التقلبات الجوية المستمرة حتى استقرار الجو.

وأوضح حمزة، أن التوسعات وأعمال التطوير التى تمت حتى الآن بشبكتى النقل والتوزيع ظهرت أهميتها فى نجاح الوزارة فى توفير احتياجات المواطنين من الكهرباء رغم الظروف المناخية السيئة، موضحًا أن وجود شبكات تغذية بديلة فى معظم الخطوط على مستوى الجمهورية مكن مراكز التحكم من سرعة إصلاح أى أعطال وإعادة التيار بشكل سريع للمواطن.