السجن 3 سنوات لعامل زور رخصة سيارة بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، عامل، بالسجن 3 سنوات، لاشتراكه مع آخر في تزوير محرر رسمي برخصة قيادة سيارة ملاكي تابعة لمرور الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار مختار ماضي، وعضوية المستشارين، محمد ناجي، وإيهاب كمال، وسكرترية نبيل شكري وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 8224 لسنة 2018، جنايات أول الزقازيق، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، يفيد بضبط المتهم "مصطفى م ج" عاطل، لاتهامه بالاشتراك مع آخر في تزوير محرر رسمي برخصة السيارة رقم 6552 ملاكي شرقية، التابعة لوحدة مرور الزقازيق.

وتوصلت تحريات وائل جعفر، ضابط مباحث بمرور الزقازيق، إلى صحة الواقعة، فيما تم ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة أحالته لمحكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.