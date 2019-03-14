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الدولار الاسترالى ينخفض بعد تأجيل اجتماع أمريكا والصين والاسترلينى يهبط

الخميس، 14 مارس 2019 03:11 م
الدولار الاسترالى ينخفض بعد تأجيل اجتماع أمريكا والصين والاسترلينى يهبط الدولار الإسترالى
رويترز
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تراجع الدولار الاسترالي اليوم الخميس، بعد تقارير بأن اجتماعا بين الصين والولايات المتحدة لإنهاء حربهما التجارية تقرر تأجيله.
 
وأفادت بلومبرج أن اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ لن يحدث هذا الشهر ومن المرجح أن يكون في إبريل على أقرب تقدير.
 
وكان الدولار الاسترالي هو الأكثر تأثرا بالتقرير، حيث تراجع إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أيام عند 0.7049 دولار أمريكي، منخفضا 0.6 بالمئة عن اليوم السابق.
 
والمخاوف قائمة من أن أي تصعيد في النزاع التجاري قد يضر بشدة بالاقتصادات المعتمدة على التصدير مثل استراليا، التي تعد الصين أكبر شريك تجاري لها.
واستقر اليوان بشكل نسبي في السوق الخارجية. وفي الساعة 1030 بتوقيت جرينتش، كانت العملة منخفضة نصفا بالمئة إلى 6.7353، غير بعيدة عن أضعف مستوى في شهر 6.7372.
 
ونزل الجنيه الاسترليني 0.9 بالمئة إلى 1.3208 دولار في الساعة 1040 بتوقيت جرينتش. ويتأهب المتعاملون لتصويت برلماني في وقت لاحق اليوم من المتوقع أن يسفر عن تأجيل قصير للخروج من الاتحاد الأوروبي.
 
وتقدم مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 0.2 بالمئة إلى 96.769. وفقد المؤشر 0.4 بالمئة الليلة الماضية عندما لامس أدنى مستوياته في تسعة أيام عند 96.385.
 
 
 

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