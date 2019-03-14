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الأوقاف: وافقنا على تقنين وضع اليد للأراضى بشرط القيمة السوقية العادلة

الخميس، 14 مارس 2019 12:27 ص
الأوقاف: وافقنا على تقنين وضع اليد للأراضى بشرط القيمة السوقية العادلة وزارة الأوقاف ـ أرشيفية
كتب - إسماعيل رفعت
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قال الشيخ جابر طايع يوسف المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف ورئيس القطاع الدينى: إن هناك موافقة مبدئية على تقنين وضع اليد على أراضى الأوقاف، على غرار موقف الدولة تجاه أراضيها لما يتم من توافق من كافة قطاعات الحكومة.

 

وأضاف طايع، لـ"اليوم السابع"، أن الموافقة المبدئية تأتى ضمن فترة التمديد التى طلبتها الأوقاف من البرلمان لبحث جوانب التقنين وشكله وعملية تقييم سعر الأرض، حيث لن تتنازل الأوقاف عن شبر واحد من أرضها دون السعر السوقى العادل لشراء بديل لهذه الأرض والحفاظ على حق الأوقاف.

 

وتشهد أرض الأوقاف، 37 ألف مخالفة بمساحة 4 آلاف فدان، ضمن 114 ألف وقفية تم حصرها ووصل حصر الوقف الكلى تريليونًا و37 مليار جنيه.

 


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