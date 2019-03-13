وفد اتحاد الصناعات يتوجه لطوكيو للمشاركة باجتماع منظمات أعمال دول العشرين

منى ضياء

توجه وفد من اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد زكى السويدى رئيس مجلس الإدارة، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة اليابانية طوكيو؛ للمشاركة فى اجتماع منظمات أعمال دول العشرين.

وأكد السويدي- فى بيان لاتحاد الصناعات اليوم - أن الاجتماع يعد من أهم اللقاءات الاقتصادية على المستوى العالمي، حيث يمهد الطريق فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية التى ستوضع توصياتها أمام قادة دول مجموعة العشرين فى القمة التى ستقام بمدينة أوساكا اليابانية خلال العام الجارى.

وقال إن مشاركة الاتحاد فى اجتماع منظمات أعمال مجموعة العشرين هى المشاركة الأولى من نوعها لمنظمة أعمال إفريقية، مع مشاركة القيادة المصرية أيضاً للمرة الأولى فى اجتماع مجموعة العشرين، بعد تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وتمثيلها للقارة فى القمة المقبلة.

وأضاف أن أجندة اجتماع منظمات الأعمال تتضمن موضوعات مهمة تتعلق بالتحول نحو اقتصاد رقمي، وأثر ذلك على القطاعات الاقتصادية بما فى ذلك الصناعة، وخاصة فى ضوء ما يطلق عليه الخبراء الثورة الصناعية الرابعة، وبما يتطلبه هذا التحول من التعامل مع العديد من التحديات الخاصة بالتكنولوجيا واستخداماتها وتنمية المهارات والتعليم، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

وأشار إلى أن الاجتماع يتضمن أيضا قضايا التجارة العالمية، وأهمية التمسك بالقواعد التى حددتها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، خاصة فى ظل جنوح بعض الدول الكبرى إلى اتخاذ إجراءات حمائية منفردة أو بإبرام اتفاقيات ثنائية، بمعزل عن تلك القواعد التى أرستها المنظمة.

وأوضح السويدى أن الوفد سيعرض التطورات التى تشهدها بيئة الأعمال فى مصر؛ لتعزيز معايير التجارة العالمية والتحول نحو الاقتصاد الرقمى ورؤية أصحاب الأعمال فى مصر لهذه التطورات، وكذلك رؤيتهم للتطورات التى تحدث على صعيد الاقتصاد العالمى فى الموضوعين الأساسيين على أجندة الاجتماع.

وأشار إلى أن مشاركة الاتحاد فى اجتماع منظمات أعمال مجموعة العشرين، وتمثيل الاتحاد لأول مرة للدولة المصرية والقارة الإفريقية يعد فخرا لكل مصرى وعربى وإفريقي.

ونوه رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية إلى أن ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى فور تلقيه الدعوة لحضور قمة العشرين هو أبلغ من أى إضافة حيث أعلن أنها "تأتى استناداً لمكانة مصر فى إفريقيا، ورئاستها للاتحاد الإفريقي، ولعرض تجربة مصر التنموية الواعدة للإصلاح الاقتصادى الشامل، ورؤيتها لسبل تعزيز الجهود الدولية لدفع مساعى التنمية فى القارة الإفريقية".

يذكر أن مجموعة العشرين هو منتدى تأسس سنة 1999 بسبب الأزمات المالية فى ذلك العقد، ويهدف إلى جمع الدول الصناعية والمتقدمة المؤثرة بغية نقاش قضايا أساسية فى الاقتصاد العالمي، وتمثل مجموعة العشرين ثلثى التجارة وعدد السكان فى العالم وأكثر من 90% من الناتج العالمى الخام.

ويضم وفد اتحاد الصناعات كلا من طارق توفيق وكيل الاتحاد، وعمر مهنا عضو مجلس إدارة الاتحاد، وشيماء بهاء مدير العلاقات الدولية.