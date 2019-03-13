video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 13 مارس 2019 08:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير لبنانى: الدعم الدولى ليس هدفه توطين النازحين السوريين فى لبنان

الأربعاء، 13 مارس 2019 07:02 ص
وزير لبنانى: الدعم الدولى ليس هدفه توطين النازحين السوريين فى لبنان نازحين - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد وزير الشئون الاجتماعية اللبنانى ريشار قيومجيان، أن الدعم والمساعدات الدولية التى يتلقاها لبنان، لا تستهدف توطين النازحين السوريين، مشيرًا إلى أن موقف الوفد اللبنانى فى مؤتمر (بروكسل 3) حول مستقبل الوضع فى سوريا والمنطقة، واضح وموحد ويقوم على ضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلدهم فى أقرب وقت ممكن.

وقال الوزير قيومجيان – فى حديث لإذاعة "لبنان الحر" أمس الثلاثاء – إن وجود الوفد اللبنانى برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريرى فى مؤتمر بروكسل، يمثل أهمية كبيرة، حتى لا يكون لبنان غائبًا عن أى مؤتمر دولى أو إقليمى يعنى بأمور النازحين السوريين، خاصة وأن لبنان يستضيف نحو مليون ونصف المليون نازح سوري.


وأضاف "بغض النظر عن تسييس البعض لهذا الموضوع، ومحاولة استغلال النازحين للمزايدات الشعوبية والسياسية، فلا يمكن أن نكون غائبين عن المؤتمر"، مشيرًا إلى أن المشاركة تندرج أيضا فى إطار دعم لبنان وشعبه.


وأوضح قيومجيان، أن البنى التحتية اللبنانية أصبحت فى حالة "يرثى لها" نتيجة أزمة النزوح السورى الكثيفة، فضلًا عن أوضاع المستشفيات والمدارس التى أصبحت مكتظة بالنازحين.


ولفت وزير الشئون الاجتماعية اللبناني، إلى أن الإجراءات المالية التى يتخذها الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة نحو دعم لبنان للتعامل مع أزمة النزوح السوري، ليست بجديدة، منوهًا بأن المجتمع الدولى يدعم لبنان منذ 8 سنوات وأن هذه المساعدات الدولية ليست لتوطين السوريين فيه، بل لكى يتمكن هذا البلد المضيف من حل أزمته والتعامل معها بجدية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. استسلام المئات من تنظيم داعش بالباغوز فى سوريا

العراق: إعادة 16 طفلًا مختطفًا لدى داعش في سوريا

سوريا تدين تصريحات أمريكية حول الجولان المحتل

قائد قوات سوريا الديمقراطية يكشف أسباب عدم حسم معركة الباغوز حتى الآن

نازحين

سوريا

أخبار عربية

أخبار سوريا




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

تعرف على التعديلات التشريعية الجديدة للتصدى لتعاطى الاستروكس

تعرف على التعديلات التشريعية الجديدة للتصدى لتعاطى الاستروكس

وثائق والده وصفتها بالملاذ الأمن.. هل قطر وراء إخفاء حمزة بن لادن؟

وثائق والده وصفتها بالملاذ الأمن.. هل قطر وراء إخفاء حمزة بن لادن؟

6 أندية تتأهل لربع نهائى دورى الأبطال.. وصراع مشتعل على بطاقتين

6 أندية تتأهل لربع نهائى دورى الأبطال.. وصراع مشتعل على بطاقتين

وزير التنمية المحلية: إزالة 75% من التعديات..والدولة ستسترد كامل حقوقها

وزير التنمية المحلية: إزالة 75% من التعديات..والدولة ستسترد كامل حقوقها

التعليم: خفض النسبة المخصصة لغير المصريين بمدراس النيل لـ1%

التعليم: خفض النسبة المخصصة لغير المصريين بمدراس النيل لـ1%

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة