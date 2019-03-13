وزير الكهرباء: نريد رصد قيمة الاستهلاك الفعلى للمواطن حفاظًا على حق الدولة

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيجرى عقد اجتماعات دورية مع رؤساء القطاعات التجارية بشركات توزيع الكهرباء الـ9، مؤكداً أنه من المعتاد الاجتماع برؤساء الشركات فقط ولكن هذه الاجتماعات تأتى بهدف متابعة تطوير وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن.

وأضاف شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه حريص على تطوير الخدمة المقدمة للمواطن وتلبية جميع طلباته من قطاع الكهرباء بدون أى معاناة، لافتاً إلى أن القطاعات التجارية بشركات توزيع الكهرباء هى التى تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين من خلال تسجيل قراءة العدادات والتحصيل.

وأشار الوزير، إلى أن الاجتماع مع رؤساء القطاعات التجارية يستهدف متابعة عملية التحصيل وإعادة حق الدولة والتأكيد على ضرورة التنبيه على العاملين بإدارة الكشف والتحصيل التدقيق فى القراءات وإصدار فواتير سليمة تعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن، قائلاً "إحنا مش عايزين لا أقل ولا أكتر من الاستهلاك الفعلى، وهدفنا الحفاظ على حق المواطن لنتمكن من الحفاظ على حق الدولة".

وتابع شاكر، أن أعمال التطوير والتوسعات التى تشهدها شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة، مؤكداً ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ، وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها.

وشدد وزير الكهرباء على أهمية تنشيط التحصيل لإتاحة الإمكانية لشركات توزيع الكهرباء من الاستمرار فى تطوير المنظومة والتوسعات فى الشبكة، مشدداً على ضرورة تفعيل اللوائح الخاصة بالمتأخرات وتطبيق القانون على كل من يتقاعس عن سداد فاتورة الاستهلاك.