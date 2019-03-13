وزير الإسكان فى جولة مفاجئة لـ 6 أكتوبر لتفقد محاور الطرق والإسكان الاجتماعى

كتب أحمد حسن

​قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجوله تفقدية مفاجئة مساء اليوم الأربعاء، بمدينة ٦ أكتوبر برفقة مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتفقد وزير الإسكان المحاور الرئيسية الجارى تطويرها مثل تطوير محور طريق الواحات الجاري تنفيذه بطول ٣٣ كم فى اتجاهين والطرق الداعمة له، والأعمال الصناعية والكباري عليه، والطريق الداعم لتطوير وصلة الطريق الدائرى الأوسطى، ومشروع تطوير محور ووصلة دهشور، وأعمال كوبري التقاطع الحر لطريق الفيوم ووصلة الطريق الدائري الأوسطي، وتطوير المدخل الغربي لمدينة ٦ أكتوبر، وعدد من المشروعات مثل الإسكان الاجتماعى بمنطقة ٨٠٠ فدان، ليطمئن على أعمال الرصف وأعمال الإنارة مساء بالمنطقة.

كما تفقد أعمال الطرق والمرافق الجاري تنفيذها بمنطقة ابنى بيتك، وشدد الوزير على سرعة الانتهاء من المرافق بالكامل والخدمات فى منطقة ابنى بيتك 6 و7 ومحاسبة الشركات المتقاعسة عن التنفيذ طبقاً للبرامج الزمنية، وكلف بعقد اجتماع عاجل لجميع المسئولين ورؤساء الشركات المنفذة لأعمال الطرق والمرافق لعرض تقرير عن موقف الأعمال والخدمات بجميع أحياء "ابني بيتك "، كما كلف بسرعة الانتهاء من أعمال الطرق والإنارة واستكمال الكهرباء والتعامل مع جميع المخالفات البنائية بشكل حاسم، وتوفير الخدمات لسكان المنطقة.