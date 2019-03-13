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وزيرة البيئة من نيروبى: الدمج بين قضايا التغيرات المناخية والتنوع البيولوجى ضرورى

الأربعاء، 13 مارس 2019 03:57 م
وزيرة البيئة من نيروبى: الدمج بين قضايا التغيرات المناخية والتنوع البيولوجى ضرورى جانب من اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة
كتبت آية دعبس
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وصلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى العاصمة الكينية نيروبى للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة حيث افتتحت الوزيرة ورشة العمل مع شركاء التنمية حول التشاور على تفعيل المبادرة المصرية لدمج اتفاقية ريو الثلاثية والتى تنظمها وزاره البيئة.
 
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، فى بيان، أن العمل لكل اتفاقية على حدة لن يؤدى إلى إنقاذ كوكب الأرض من الاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية ويجب أن يتم التعامل مع ثلاث قضايا رئيسية : التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والدمج بين هذين العنصرين والتعامل معهما على نفس قدم المساواة والعمل على التداخل بينهم.
 
وتهدف ورشة العمل إلى الاتفاق على أليات لتفعيل ربط هذه العناصر سواء من الناحية المؤسسية – التمويلية أو في إعداد المشروعات على مستوى الدول النامية وكذلك سد الفجوة بين العلم والسياسات لإحداث تغير في أنماط الاستهلاك والانتاج المستدام.
 
وخلال ورشة العمل قامت الدكتورة كريستينا باشكا بتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إطلاقه هذه المبادرة الحيوية التي تهتم الاتفاقية بتفعيلها وركزت على كيفية حشد الموارد المالية لربط جميع عناصر الاتفاقية ببعضها فميا أكد لفنز كافياي الخبير البيئي على دعم إدارة إفريقيا إلى المبادرة المصرية التي تحمل العديد من الأهداف البيئية الأساسية في طياتها.
 
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