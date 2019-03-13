وزارة الشباب: انتهاء تطوير مركز شباب المنيرة بإمبابة وافتتاحه مايو المقبل

كتبت ــ ياسمين يحيى

استجابة لما نشره "اليوم السابع" بعنوان "استغاثة لوزير الرياضة لإنقاذ مركز شباب المنيرة الشرقية بإمبابة"، وشكوى أحد القراء من الإهمال، وعدم اكتمال أعمال الصيانة بالمركز، مطالباً وزير الشباب والرياضة بالتدخل.

أوضحت وزارة الشباب والرياضة في رد لها، أن مركز شباب المنيرة الشرقية بإمبابة مقام على مساحة تبلغ نحو 407 أمتار مربع، وتم إدراجه ضمن مراكز الشباب المستهدف تطويرها بشكل كامل لخدمة النشء والشباب أعضاء المركز ورواده.

وكشفت الوزارة عن التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ أعمال التطوير المطلوبة بالمركز، وأنه قد تم بالفعل الانتهاء من نحو 70% من الأعمال المطلوبة المتمثلة في صيانة ورفع كفاءة المبني الإداري وصالات الأنشطة وتوفير كل التجهيزات اللازمة، ومن المقرر الانتهاء من جميع الأعمال وافتتاح المركز في مايو القادم.

وورد في بيان الوزارة، بأن سياسة وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي تعتمد على المتابعة الدورية لأداء مراكز الشباب، والتوجيه نحو تكثيف البرامج والأنشطة والمشروعات المنفذة بداخلها، وتفعيل دورها المجتمعى، إضافة إلى الزيارات الميدانية لمراكز الشباب في مختلف المحافظات؛ للوقوف على ما تحتاجه من أعمال تطوير والعمل على تلبيتها إما عن طريق الوزارة أو طرحها للاستثمار بنظام حق الانتفاع وفقاً للضوابط والقوانين المتبعة في هذا الشأن.