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هونج كونج تمنع تحليق طائرات "بوينج 737 ماكس" فى مجالها الجوى

الأربعاء، 13 مارس 2019 11:52 ص
هونج كونج تمنع تحليق طائرات "بوينج 737 ماكس" فى مجالها الجوى مطار هونج كونج ـ صورة أرشيفية
هونج كونج (أ ش أ)
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أعلنت إدارة الطيران المدنى فى هونج كونج اليوم الأربعاء، أنها ستمنع تحليق جميع الطائرات من طراز "بوينج 737 ماكس " فى المجال الجوى للبلاد اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم بالتوقيت المحلى، وذلك عقب تحطم طائرة من الطراز ذاته تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية يوم الأحد الماضي.

وقالت الإدارة - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية - إن هذا الحظر سيستمر حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أنها تتابع عن كثب آخر التطورات وسير التحقيقات والمعلومات من قبل سلطات الطيران المعنية.

يذكر أن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز "بوينج 737" قد تحطمت وهى فى طريقها من العاصمة "أديس أبابا" إلى العاصمة الكينية (نيروبي) وأسفرت عن مصرع 149 راكبا و8 آخرين هم أفراد طاقم الطائرة.

كان الاتصال قد انقطع مع قائد الطائرة بعد فترة وجيزة من إقلاعها من مطار أديس أبابا، حيث هوت بالقرب من بلدة "بيشوفتو" جنوب شرق العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا) وقد أعلنت السلطات عدم وجود ناجين.

 


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