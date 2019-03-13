نيوزيلندا تعلق تشغيل طائرات "بوينج 737 ماكس" بعد تحطمها فى إثيوبيا

ويلنجتون (أ ش أ)

أعلنت هيئة الطيران المدنى فى نيوزيلندا، اليوم الأربعاء، تعليق تشغيل الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس، وذلك فى أعقاب تحطم طائرة من هذا الطراز تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية قرب أديس أبابا، ومقتل جميع ركابها.

وقالت الهيئة فى بيان لها (أوردته على موقعها الالكترونى):" إن هيئة الطيران المدنى النيوزيلندية أوقفت تشغيل طائرة بوينج 737 ماكس من أو إلى نيوزيلندا. وهذا يؤثر حاليًا على مُشغل واحد فقط، وهو خطوط "فيجى إيروايز" الجوية. حيث إنه لا توجد شركات طيران أخرى تستخدم هذا النوع من الطائرات إلى نيوزيلندا".

ومن جانبه، قال جرايم هاريس، مدير هيئة الطيران المدنى، إن تعليق التشغيل ربما يكون مؤقتًا إلا أنه سيظل سارى المفعول حتى يتم الوقوف على أسباب تحطم الطائرة فى إثيوبيا.

يُشار إلى أنه فى يوم الأحد الماضى، تحطمت طائرة من طراز بوينج 737 ماكس، تديرها الخطوط الجوية الإثيوبية، بعد دقائق من إقلاعها من أديس أبابا. وهو ما أسفر عن مقتل 157 شخصًا من أكثر من 30 دولة كانوا على متن الطائرة.

ويعد هذا هو الحادث المميت هو الثانى من نوعه الذى تسبب فيه هذا النوع من الطائرات. حيث وقعت أول حالة فى إندونيسيا فى 29 أكتوبر من العام الماضى وأودت بحياة 189 شخصًا.