محكمة أسترالية تقضى بسجن كاردينال 6 أعوام بتهمه الاعتداء الجنسى على أطفال

رويترز

قضت محكمة أسترالية، اليوم الأربعاء، بسجن مسؤول الشؤون المالية والاقتصادية السابق بالفاتيكان الكاردينال جورج بيل ستة أعوام.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن القس أدين بتهمة الاعتداء جنسيا على صبية من الجوقة فى كنيسة القديس باتريك فى ملبورن خلال تسعينيات القرن الماضي.

وبيل (77 عاما)، هو أرفع قس كاثوليكى على مستوى العالم يدان بتهم ارتكاب مخالفات بحق الأطفال.

من جانبه، قال بيتر كيد قاضى محكمة فيكتوريا أثناء نطق الحكم الذى استغرق أكثر من ساعة "من وجهة نظرى فإن تصرفاتك كان تحكمها غطرسة شديدة".