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كامل الوزير: تلقيت اتصالا هاتفيا من الرئيس بعد تكليفى بـ8 ساعات لتطوير النقل

الأربعاء، 13 مارس 2019 01:05 م
كامل الوزير: تلقيت اتصالا هاتفيا من الرئيس بعد تكليفى بـ8 ساعات لتطوير النقل الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس كامل الوزير وزير النقل
كتبت هند مختار
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قدم المهندس كامل الوزير، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على ثقته واختياره لتولى مسئولية وزارة النقل، كما قدم الشكر لرئيس الوزراء، على دعمه له خلال فترة توليه رئاسة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

 

وأكد الوزير، على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال وزارة النقل، وخاصة ما يخص تطوير منظومة السكك الحديدية، التى تحتاج إلى معاونة شديدة من جانب مختلف وزارات الدولة، موضحًا أنه تلقى اتصالًا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب حلفه اليمين بـ8 ساعات فقط، ليتابع معه ويستفسر عن الخطط التى سيتم تنفيذها، وهو ما يوضح قدر الاهتمام والمتابعة الدقيقة والحثيثة من جانب القيادة السياسية لملف النقل وقطاعاته.

 

وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع عاجل يضم المعنيين بملف السكة الحديد، للعمل على سرعة الانتهاء من عمليات التحديث والتطوير لهذا المرفق الحيوى الذى يخدم قطاعا عريضا من المواطنين.


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