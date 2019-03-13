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فحص 99456 مواطن في مبادرة 100 مليون صحة بالوادى الجديد

الأربعاء، 13 مارس 2019 12:05 ص
فحص 99456 مواطن في مبادرة 100 مليون صحة بالوادى الجديد مبادرة 100 مليون صحة بالوادي الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الثلاثاء، عن مسح 99456 مواطنا حتى الساعة 9 مساءًا بنهاية يوم 12 مارس2019 بفعاليات من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.
 
وقالت وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتورة السيدة مشرف، تحقيق نسبة 238 % من المستهدف تحقيق منذ بدء الحملة الجمعة الماضية وحتى نهاية أمس الاثنين من المبادرة والذي جري مسح 7771 مواطنا في اليوم الثاني عشر فقط من المبادرة.
 
وأضافت مشرف، أن الوزارة تستهدف الوزارة فحص 3480 مواطنا في اليوم الواحد من خلال الفرق الثابتة والمتحركة، بينما نجحت مديرية الصحة بتوجيهات من محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، في زيادة معدلات العمل وإعداد الفرق الخاصة بالفحص بالتنسيق مع الوزارة من خلال الدفع بـ 10 فرق متحركة.
 
وأضافت أن المبادرة تنفذ من خلال 35 منشأة صحية، بواقع 30 فريقا بمركز الخارجة و30 فريقا بالداخلة و10 فرق ثابتة بالفرافرة و6 فرق بباريس و6 فرق ببلاط وذلك بهدف استهداف 172635 على مستوى المحافظة بالإضافة إلى الوافدين من خارج المحافظة.
 
وكانت مديرية الصحة بالوادي الجديد، أعلنت عن فحص91685مواطنا حتي يوم الاثنين 11مارس الجاري، وتنفيذ طريقة طرق الأبواب للوصول لكبار السن والمرضي وذوي الاحتياجات الخاصة كمرحلة أولي بمركز بلاط.

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